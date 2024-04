Teatro Tosselli | Amor – Município de Cuneo

Terça-feira, 12 de março – 21h

Teatro Tosselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

amor

Espetáculo de Pippo Delbono

Com Compagna Pippo Delbono: Dolly Albertin, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria D'Tante, Aline Frasão, Mario Introglio, Pedro Goya, Nelson Laricchia, Gianni Parente, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella.

Música original de Pedro Goya e vários compositores

Cenários de Joanna Villaverde, Figurinos de Elena Giampaoli, Luzes de Orlando Bolognese, Consultas Literárias de Thiago Bartolomeo Costa

Eu interpreto Pietro Tirella

Engenheiro-chefe Enrico Zucchelli

Gerente de Projetos em Portugal Renzo Barsotti, Gerente de Produção e Distribuição Alessandra Venanti, Organizadora de Produção Silvia Cassanelli, Organização Davide Martini, Diretor da Empresa Ricardo Porfido

Diretor técnico do tour, Fabio Sagues

Equipe técnica do tour: Manuela Alabastro (som), Anna Vecchi (figurinos), Corrado Moura (luzes), Enrico Zucchelli (cenário)

Assistente voluntária em Portugal, Susana Silverio

ERT/Produção Teatral Nacional

Coprodutores associados: São Luiz Teatro Municipal – Lisboa, Pirilampo Artes Lda, Câmara Municipal de Setúbal, Rota Clandestina, República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes, Fondazione Teatro Metastasio

Coprodutores Teatro Coliseo, Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, Itália XXI – Buenos Aires, Comédie de Genève, Théâtre de Liège, Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon, KVS Bruxelles, Festival Internacional de Teatro de Sibiu / Teatro Nacional Radu Stanca

Com apoio do Ministério da Cultura

amor É uma viagem musical e lírica por uma geografia externa – além de Portugal, Angola e Cabo Verde – e uma interna, as cordas da alma que vibram ao mais leve sopro de vida.

As notas são tons melancólicos de fado, explodindo em explosões energéticas através das vozes dos seus cantores, abertas para alcançar todos os cantos da sala; O ritmo ora é o ritmo do espetáculo, ora uma pintura animada, ora uma procissão lenta; O quadro é uma pintura que muda de cor, aquece e esfria.

os ingressos

Custos e métodos de compra (também online) na página: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Eles também estão à venda Na bilheteria do teatro E também nos dias úteis, quartas-feiras, das 9 às 12 (até 17 de abril de 2024), além do dia do espetáculo na bilheteria do teatro (Via Teatro Toselli 9) A partir das quatro da tarde [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

Promoção especial sem assinatura de 15€ nos quiosques e camarotes.

Informação

o telefone. 0171.444812/818 (Seg-Sex, AM) | e-mail [email protected]

Para ver o calendário completo da temporada: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/stagione-teatrale-2023-2024.html

O Teatro Toselli também está na página do Facebook https://www.facebook.com/teatrotosellicuneo/