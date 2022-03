Betclic está comprometida com o Observatório Italiano de Esports

BitClickuma empresa de apostas e jogos esportivos online, junta-se aoObservatório Italiano de Esports, a primeira rede B2B e plataforma de informações e treinamento para as partes interessadas do setor. O acordo faz parte da estratégia da empresa de se aproximar cada vez mais dos jovens e de suas paixões, abrindo as portas para colaboração, potenciais sinergias e novas oportunidades em um mercado em franco crescimento, sempre com foco no meio ambiente e na sustentabilidade.

A empresa já está nos jogos através da equipe Betclic Apogee Esports que concorrem exclusivamente para FIFA. A Betclic Apogee chegou recentemente à Itália com alguns dos jogadores mais talentosos do nosso país: Matteo “Margamat01” Margaroli e Lucio “HHezerS” Vecchione, juntamente com o treinador Efisio “Efy” Sanneris, os streamers Charlie “Yoshi93” Liberto e Luca “Dexter” Mooney. Uma equipa com uma vasta abrangência internacional que, desde a sua criação em Portugal, se caracterizou por aspetos chave muito claros: talento, resultados e sustentabilidade.

Um projeto lançado em janeiro de 2021 com o objetivo de subir no FIFA Esports World Ranking que inclui desde logo talentos como TiagoAraujo10 e RastaArtur, entre os melhores jogadores portugueses. Em novembro, a equipa expandiu-se para Itália e Polónia com o objetivo de aumentar as competências, experiência e competências a nível internacional: uma opção que é instantaneamente recompensada com resultados, graças ao segundo lugar da Margamat na FGS e à vitória da HHezerS na Eligella Xmas Cup. Assim, a empresa francesa poderá dar uma importante contribuição para o negócio relacionado ao esports, tanto para os parceiros da OIES quanto para todo o movimento de exportação italiano. A OIES confirma mais uma vez o seu compromisso de atualização do setor em nosso país com o objetivo final de impulsionar o crescimento do mercado de exportação italiano em termos de eficiência e negócios.

“Como empresa que atua no setor de entretenimento, queremos nos aproximar cada vez mais do nosso público-alvo, seguindo seus hobbies, gostos e paixões. – Diretor Regional da Betclic Italia, Raffaella Micuccio – anuncia. O e-sports é um mercado em rápido crescimento, que explodiu – graças à pandemia também – nos últimos dois anos. É um mundo jovem, diversificado, desportivo e tecnológico, características muito semelhantes às nossas: fazer parte dele significa estar a par das últimas tendências e inovações, um passo essencial e necessário para manter a nossa oferta atractiva e actualizada para para quem já nos segue ou para quem, partilhando as mesmas paixões e interesses, decide descobrir-nos“.

“Temos o prazer de receber Betclaik na rede Al Marsad Os fundadores da OIES, Luigi Caputo e Enrico Gelfi, comentaram. Com o projeto Apogee, a empresa mostrou grande visão e se tornou fonte de inspiração para outras marcas que querem se aproximar do setor. Temos certeza de que a experiência da Betclic será de grande valia não apenas para os membros da OIES, mas para todo o movimento exportador italiano.“.