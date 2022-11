Ouça a análise da TV do dia 24 de novembro: Brasil 30% com destaque na Rai1. Então “Il Circolo” resiste acima de 10%. Del Dipio marca com Renzi, Formigli defende com Somoro

Telespectadores no topo: Brasil-Sérvia com 6,6 milhões e 30%. Tg5 de 20,00 em 4,297 milhões, 20%. E no Rai 1 “Rai Sport” 4,285 milhões e 20,67%. No Canale 5 “Striscia la Notizia” em 3,675 milhões, com uma taxa de 16,3%. No Rai1 Tg1 de 19,18 para 3,530 milhões de telespectadores, com um percentual de 19,9%. No Canale5 Réplica da segunda parte de “Caduta Libera” em 3,525 milhões e 20,2%

Ele vence e se torna o recordista de público do evento Escolher. Traga o resultado para casa Cristiano RonaldoEnquanto alguns tremores vieram pela manhã e à tarde dos jogos de Doha e Qatar (Suíça – Camarões E a Uruguai e Coreia do Sul). Se a surpresa derrotarArgentina e o de Alemanha Cai no segundo e terceiro dia, o quarto dia de Copa do Mundo Não apresente certas surpresas competitivas. com Brasil e Sérvia À noite na Rai1, foi uma rede pública muito tática que marcou o programa de TV de 24 de novembro. Canale 5 respondeu ao futebol com a nova série de TV O passaporte para a liberdadeo filme cult foi transmitido na Italia1 eu te dou para mimEnquanto eu fiquei na Rai3 Emma Daquino formato de documento amor criminoso.

Informação e percepção? Na Rai2 o campo ainda estava rodando Ilaria D’Amico com o que há de novona Rete 4 liderou o gênero Paul Del DePio com direto e reversoenquanto no La7 não faltou Conrado Formigli com Campanha de Limpeza. Entre as opções alternativas, finalmente, fator X Ficou no SkyUno.

Ouça o horário nobre: ​​o Brasil também bate a França (segundo Odetel). Canale5 é ruim? Rete4 cresce e Del Debbio estabelece um recorde pessoal de engajamento

na Rai1 Brasil- Sérvia, vencida por Verde e Ouro por três a zero, teve 6,6 milhões de telespectadores com 30% de share, com destaque para o primeiro semestre 6,5 milhões 30% e no segundo semestre 6,689 milhões 30%. A partida antes e depois da partida foi assistida por 4,285 milhões de espectadores, ou 20,67%. bastante ainda clube da copa do mundocom Alessandra DiStefano gestão, Yuri ChichiE a Sara me ouviuE a Diego Antonelli No mutirão, ele conseguiu 1,795 milhão, 10%. noite do dia anterior Bélgica-Canadá Teve 5,095 milhões de espectadores, uma participação de 24% e clube da copa do mundo, 1,736 milhões e 9,7%. Nos dias anteriores no início da noite Austrália e França teve 5,5 milhões de espectadores, uma taxa de 24,8%, País de Gales e EUA Teve 4,555 milhões de espectadores, uma participação de 21,2%.

No Canale 5 a nova série de TV brasileira O passaporte para a liberdadecom Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi2 milhões de espectadores e 11,7%.

No terceiro Rai3 o último episódio de amor criminosocom Emma Daquino O programa atingiu 1,130 milhão de telespectadores, um aumento de 6,1% (1,050 milhão e queda de 5,9% sete dias antes). Na Itália 1 comédia ofereça-mecom Ben StillerRobert De NiroTerry PoloBlythe DannerNicole DeHoffJohn Abraham1,061 milhão de espectadores convencidos, ou 5,8%.

O desafio de ir mais fundo, as apostas estão aumentando. Sobreposição: Del Debbio 1,3 milhão, 9,4%; Formigli 993 mil e 7,11% (sete dias antes “Dritto e rovescio” 977 mil e 6,93%, “Piazzapoleta” 857 mil e 6,08%)

No Rai2 falar sobre Ilaria D’AmicoE a o que há de novoentre outros MorganE a Victorio SgarbiE a Pedro GomezE a Alan FriedmanE a Vladimir LuxúriaE a Francesco SpeciaE a Raphael LubyE a Daniel Pierre VincenzoE a Alberto Bagnai, Mora MancaE a Dom Aldo Bonito. Conrado Formigli foi publicado Aboubacar Somoro, Elena Bonetti, Alessandra Todd, Nunzia de Girolamo, Carmen Lasorella, Paolo Meli e Antonio BadillaroE a Alberto Nerazini, Stefano Masini, Bruno Berti.

Paul Del DePio entrou em campo com Mateus RenziE a Augusta Montaroli, Michele Gubitosa, Luigi de Magistris, Brando Benifi, Matilde Siracusano, Alessandro Morelli, Giuseppe Crociani.

na rede 4 direto e reverso Causou alvoroço ao reunir 1,322 milhão de espectadores, caindo 10,13% após o show para 1,361 milhão e 6,16% (978 mil espectadores e 6,9% haviam participado sete dias antes). na A7 Campanha de Limpeza, subiu para 960.000, 7,5% após a oferta em 1.060 milhões, 4,78% (848.000 com 6% há sete dias). na Rai2 o que há de novo Teve 478.000 espectadores, 3,3% de share após o show para 546.000 espectadores, 2,49% de share (numa vantagem clara sobre o fracasso dos episódios anteriores).

outras opções. Ainda soltando um pouco do fator x

em mim SkyUno A nova vida de fator Xque autorizou a eliminação joel e deuses Paraíso discoteca A noite de trabalhos inéditos recebeu um total de 523 mil espectadores (440 mil streams), um share de 2,4%. O set anterior do Live nos sete dias teve um total de 1,351 milhão de espectadores entre pagos e gratuitos.

Classificação por classificações do Primetime Free Digital Citizens. Show de comédia vence por nove

às nove Divertido – Show de Comédia Teve 657.000 espectadores, uma participação de 3,8%. Na Tv8 a versão gratuita do 4 restaurantescom Alexandre Borghese Pela gestão, representou 539.000 espectadores com um share de 3,4%. de 20 os próximos três dias para 428 mil, ou 2,4%. no RaiPremium O navio dos sonhos 407 mil espectadores, ou 2,1%. No Cinema 34 Festa no topo para 294 mil e 1,5%. de 27 A Múmia: Tumba do Imperador Dragão para 271 mil, ou 1,4%.

ao redor da íris do olho medidas extremas Mil espectadores %. no TopCrime Crime nos Pirenéus Atingir mil espectadores, %. no filme Rai 15 minutos Em 0 mil e 0%. na Rai4 Magia negra 0 mil e 0%. em A5 Escreva-me uma música Em 0 mil e 0%.

em acesso. no canal 5 notícias de tira 3,675 milhões de espectadores, ou 16,3%. na Rai2 postagem Tg2 803.000 espectadores, ou 3,5%. em Rai3 O cavalo e a torre 1,356 milhões de espectadores, 6%. lugar ao sol 1,729 milhões de espectadores, 7,6%. na Itália 1 extensão NCIS Nova Orleans Obtém 1,127 milhão de espectadores, uma participação de 5%. na rede 4 Itália esta noite Arrecadou 920.000 espectadores, um share de 4,1%, na primeira parte e 919.000 espectadores, um share de 4,1%, na segunda. na A7 para Oito e meia 1,666 milhões de espectadores, 7,4%. às nove Não esqueça as palavras 708 mil espectadores, ou 3,1%. na TV8 100% Itália 548.000 espectadores, ou 2,4%.

começo da noite. na Rai1 Desafio Global Legado 2,856 milhões de espectadores, ou 18,8%. no canal 5 Queda Livre – O desafio começa para 2,1 milhões de espectadores e 13,7%, queda livre 3,524 milhões de espectadores, ou 20,2%. na Rai2 FBI 1,055 milhão de espectadores, 5,1%. na Itália 1 Suplemento CSI 756 mil espectadores, ou 3,8%. em Rai3 TGR 2,854 milhões de espectadores, ou 15,2%. Via de Matte milhões de espectadores, ou 4,7%. na rede 4 Tempestade de amor 716 mil, ou 3,4%. na A7 Língua 237 mil espectadores, ou 1,4%. na tv8 chefe celebridade 368 mil espectadores, ou 2%. às nove dinheiro ou desperdício 369 mil espectadores, ou 1,9%.

em plena luz do dia.

De manhã. na Rai1 Uma manhã 17,8% de participação, histórias italianas para 18,4% e 17,1%, É sempre um substantivo 16,4%. no canal 5 Cinco notícias da manhã Na primeira parte, 20,6%, e na segunda, 22,1%. fóruns 19,5%. na Rai2 Radio2 Clube Social 6,3%, Suíça e Camarões 1,291 milhão de espectadores, 17%. em Rai3 ágora 6,8% e 6,34%, salários extras 4,8%, quantas histórias 5% e passado e presente 4,5%. na rede 4 vice-Miami 2,2%, Risco 3,1%, o segredo 2,13% e senhora oeste 3,15%. na Itália 1 Mediaset Esportes 4,6%. na A7 ônibus 2,5% e 4,1%, Intervalo 4,3%. Além de o ar que sopra 4,2% e 3,8%.

ao meio-dia. na Rai1 hoje é outro dia 13,6%, Paraíso feminino 19,5%. viva a Vida 17,3% e 15,3% (Ver). no canal 5 lindo 20,5%, tempo terra 19,7% de participação, homem e mulher 25,2% e 23%, amigos 20,1%, gf vip 17,95%. outro amanhã 14,1%, cinco da tarde 14,3%. na Rai2 Uruguai e Coreia do Sul em 2,030 milhões e 17,69%. Portugal e Gana para 3,125 milhões de espectadores, ou 24,38%. em Rai3 geo 8,14% e 10%. na Itália 1 Os Simpsons 5,2%, 5,1%, 4,9%. na rede 4 escritório do fórum 4,95% e 5,5%, diário Tg4 2,85%. na A7 tagada 2,1%, 2,7%, 3,14%.

Na segunda noite. na Rai1 De porta em porta 7% e 8,75% de ações. no canal 5 Estação 19 7,5%. na Rai2 Esquadrão da Morte de Istambul 2,6%. na Rai 3 sobreviveu 6,75%, linha noturna 5,6%. na rede 4 paciente sociológico 5,6%. na Itália 1 Maus Vizinhos 2 para 4,8%.

Ouça o quarto dia do Qatar. Brasil marcou, Portugal jogou bem

na Rai1 Brasil Sérvia6,6 milhões de espectadores, um aumento de 30%.

Na Rai2 pela manhã Suíça e Camarões 2,230 milhões e 19,3% de ações. Mais tarde Uruguai e Coreia do Sul em 2,030 milhões e 17,69%. ao meio-dia Portugal e Gana para 3,125 milhões de espectadores, ou 24,38%

