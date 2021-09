Fastweb Mobile a 7,95 € passa a 150 GB por mês para quem já é cliente de uma rede fixa – MondoMobileWeb.it

A partir de hoje, 1 de setembro de 2021Fastweb lançou sua nova iniciativa Clientes de rede já fixos, permitindo que eles obtenham a oferta Fast Web Mobile Com 150 GB por mês Em vez de 90 GB por mês com o mesmo preço.

Fastweb Mobile com 150 GB por mês para clientes fixos existentes

Mostrar Fastweb Mobile (Aqui está o link direto) Inclui básico todos os meses Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais e alguns destinos estrangeiros, 100 mensagens de texto para todos e 90 GB Do tráfego de dados até 5G preço 7,95 euros por mês.

Para os clientes da rede fixa Fastweb já existentes, a partir de hoje 1 de setembro de 2021, é possível obter a mesma oferta, pelo mesmo preço, Com 150G de tráfego de dados em convergência.

A iniciativa em questão é válida exclusivamente para clientes existentes da rede fixa Fastweb, que poderão consultar os detalhes da oferta Fazendo login em seu perfil, também por meio do aplicativo oficial MyFastweb. Portanto, a ativação simultânea de nós da rede fixa e móvel para acessar a promoção não parece estar prevista.

Dentro da app, a oferta Fastweb Mobile de 7,95 € mensais já está no ecrã principal. Atualmente, o banner ainda pode conter uma referência a 90 GB de tráfego de dados, mas depois de clicar na visualização, você pode acessar um arquivo Fastweb Mobile 5G com 150G de tráfego de dados, Com cartão SIM e frete grátis.

Mais detalhes sobre a oferta

Com as ofertas de rede móvel Fastweb, o cliente geralmente tem que arcar com os custos Recarregue pela primeira vez, o que equivale ao serviço online ou por meio de 146 serviços comerciais 7,95 euros pela respectiva oferta (10 € nos restantes canais de venda), enquanto um novo SIM custa 10 €, gratuito no caso de adesão online. Em vez disso, o custo de envio de € 5 é aplicado apenas por canal telefônico ou agência.

Em qualquer caso, a oferta disponível na área do cliente para clientes já da rede fixa, conforme referido acima, SIM e frete grátis. O cliente pode optar por falar com o operador ou subscrever online e, neste último caso, especificar os dados do envio ou dirigir-se à loja Fastweb.

Além disso, as ofertas da Fastweb podem ser ativadas selecionando Modo “Pure Recharge”, isto é, diretamente com Deduza o custo mensal do crédito restante, portanto, sem a obrigação de fornecer um IBAN ou cartão de crédito, ou indicar um Cartão de crédito ou conta corrente Para usar o mecanismo Recarga automática.

Neste segundo caso, é verificado mensalmente se o saldo remanescente no cartão SIM é suficiente para renovar a oferta, caso contrário, o excesso é debitado no cartão de crédito ou na conta bancária informada.

Uma vez terminado o Giga incluído nas ofertas, o cliente pode optar por adquirir 1 Giga Extra ao preço de 6 € até ao máximo de 10 Giga por mês ou Banir movimento até o próximo mês.

Em alternativa, pode sempre activar a opção 10 GB + ao preço de 6 euros por mês, que se renova automaticamente com a renovação da oferta, ou continuar a navegar em Itália com cobertura WOW Fi.

o Serviço SMS Adicional, excedendo 100 inclusive, custa 5 centavos de euro cada As ligações transferidas através do serviço de encaminhamento de chamadas serão cobradas de acordo com o consumo de acordo com a oferta.

As chamadas também são válidas para alguns destinos internacionais, especificamente números fixos em Andorra, Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chipre, Croácia, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Islândia, Israel, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Marrocos, Martinica México, Nova Zelândia, Holanda, Peru, Polônia, Reino Unido, República de San Marino, República Eslovaca, Espanha, África do Sul, Suécia, Suíça, Taiwan, Hungria.

Os destinos para os quais as chamadas são válidas para telefones fixos e celulares são Áustria, Canadá, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Guam, Havaí, Índia, Irlanda, Noruega, Portugal, Porto Rico, República Tcheca, Romênia, EUA, enquanto Apenas para números de celular para a Letônia.

Um SMS internacional custa 7 cêntimos de euro para cada país da UE, enquanto um SMS internacional custa 20 cêntimos para um país não pertencente à UE.

Em roaming dentro da União Europeia, Suíça e Reino Unido, por outro lado, o cliente pode usufruir de um máximo de 500 minutos de tráfego de voz e 4G de tráfego de dados por mês, ao longo de todo o pacote.

Discovery + 3 meses incluídos

A oferta Fastweb Mobile ainda inclui Atualização funcional que permite que você consiga A assinatura completa do Discovery + (entretenimento e esportes) é gratuita por 3 meses.

No final dos três meses incluídos, a assinatura é automaticamente desativada e, portanto, o cliente não terá de incorrer em quaisquer custos. No entanto, você sempre poderá escolher se deseja ou não continuar usando o Discovery + mediante o pagamento de uma taxa.

Navegação 5G

Todas as ofertas atuais da Fastweb incluem a capacidade de usar Rede 5G Do operador sem custos adicionais, incluindo a oferta relevante em convergência.

começo De 17 de maio de 2021, apenas se você estiver usando um cartão SIM em um dos arquivos Smartphones Compatíveisentre estes Certificado pelo operadorA navegação na rede 5G será habilitada automaticamente dentro de 20 dias.

Com a rede móvel 5G da Fastweb, é possível atingir uma velocidade de navegação máxima de 1 Gbps no download e 150 Mbps no upload.

De acordo com o que a Fastweb transmitiu há alguns meses diretamente para MondoMobileWeb, Até que seja concluída em todo o território nacional, Fastweb usa WINDTRE e rede 4G da TIM Para garantir aos clientes a melhor experiência de navegação móvel ”.

De acordo com vários relatórios, vários dos novos cartões SIM Fastweb mais recentes estão ativados na rede TIM 4G (até 150Mbps no download e até 50Mbps no upload), isso está sujeito a alterações. Além disso, alguns clientes que são ativados dentro da rede TIM reclamam da dificuldade de ativação da rede 5G com passe na rede WINDTRE, mesmo que possuam um smartphone compatível. Os leitores do MondoMobileWeb são convidados a contar sua experiência nos comentários ou por meio do formulário de relatório.

Na verdade, é preciso lembrar que a rede 5G da Fastweb é a fruta Acordo Estratégico Eu caí naquela época com WindTre, que também incluiu Crie uma nova rede 5G compartilhada. Atualmente, as cidades cobertas pelo Fastweb não correspondem exatamente às cidades já alcançadas pelo WindTre.

No site da operadora encontram-se alguns municípios cobertos pela Fastweb, que destacam principalmente as principais cidades, mas muitas das cidades cobertas até agora também estão dentro dos respectivos concelhos.

Nas últimas semanas, a lista foi atualizada com mais de 90 novos municípios e em qualquer caso o cliente pode consultar todas as áreas abrangidas pelo site oficial, com base na província inserida.

