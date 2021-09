Amici 20, Sangiovanni explode nas redes sociais (e a relação com Julia tem algo a ver com isso)

Sangiovanni NS Julia Stabil Ela estava entre os heróis 20 amigos E nas escolas mais queridas da Itália, eles se apaixonaram. Além do talento, os dois sempre conversaram muito sobre a história de amor que nasceu entre as carteiras da escola.

Depois de sua experiência no programa Canal 5que ganhou estábulo, os meninos estão engajados em suas próprias profissões e vários projetos de trabalho parecem estar no horizonte. No entanto, os fãs parecem estar mais interessados ​​nele Julia NS Sangiovanni Como casal e não para os artistas que se mostraram nos últimos meses.

Para reclamar dessa tendência do público foi o cantor que nas últimas horas se permitiu fazer uma longa explosão nas redes sociais:

eu e Julia Inconscientemente, vivemos juntos nesse programa. Começamos a nos sentir subconscientes, o que significa que nunca esperávamos o que aconteceria a seguir Julia dançarina e Sangiovanni Ele é um cantor. Eu não sou amiga Julia NS Julia não um amigo Sangiovanni. Em primeiro lugar, somos artistas. Em vez de ficar preso a música, dança e arte, você fica preso a essa fofoca sem fim. Por que perder seu tempo e não se envolver com música ou dança? Por que você não acha que temos nossa privacidade? Somos dois homens comuns e temos o direito de experimentar nosso relacionamento íntimo. Somos artistas, todo o resto é nossa vida privada. Não atuamos como influenciador, nem sugerimos nossa vida privada. Se você quer saber muito, aguarde nossa arte. Basta querer sempre se intrometer, invadir, insistir na privacidade dos outros.

ainda:

Pessoas vieram dizer que eu deveria expor minhas coisas Julia Porque foi isso que me levou ao sucesso. Um não deu certo porque era outro, dois eu escrevi sobre o que estou vivendo. Talvez eu não fosse muito bom nisso para você, mas como você pode dizer que minhas músicas arrasam graças a ela? Claro que ela entrou na minha vida, ela me deu os sentimentos que eu queria tocar na música. Esses momentos podem ter sido passados ​​por milhões de pessoas e então elas se sentiram parte disso. Se ela escreve músicas audíveis, é graças a ela. E portanto A noite toda Que escrevi ano passado e você pode imaginar que eu não sabia Julia? Como você explica esse fenômeno? Tenho que agradecer as pessoas que estavam ao meu lado na hora, certo?

Sangiovanni Finalmente, ele queria concluir com uma explicação:

Com isso, não quero ser subestimada JuliaEla faz isso quando fala sobre sua história de amor, em vez de falar sobre sua dança. Você está lá, comentando e, entretanto, está recebendo c * o. Faça algo mais benéfico para você e para os outros.