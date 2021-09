Com preço sugerido de R $ 12.499, Samsung amplia categoria de estilo de vida com a chegada da TV Serif

A Samsung anuncia a expansão da sua categoria Lifestyle, com foco na marca em 2021, com a chegada da Serif TV, produto que combina design premiado com design inovador como parte do conceito Inconditionally Beautiful. A televisão foi reconhecida mundialmente com prêmios internacionais de design, como o IF (International Design Guide) e o Good Design Award. A linha Lifestyle já inclui o popular The Frame, uma TV que permite ao consumidor mostrar todos os seus estilos, já que é multifacetada em termos de customização, com The Premiere, que transforma qualquer ambiente em um cinema 4K HDR com projeções de até 130 “e Sero, uma TV que também funciona verticalmente para acomodar o conteúdo do smartphone.

“Claro, Serif representa uma nova abordagem para design de TV e promete encantar os consumidores que procuram um produto de design exclusivo que literalmente se encaixa na qualidade de um ‘ícone de design’, para aqueles que realmente apreciam design de interiores”, diz ele. Gilherme Campos, Diretor Sênior de TV e Áudio da Samsung Brasil.

Serif é uma co-criação da Samsung com os irmãos franceses Ronan e Erwan Bouroullec, os irmãos franceses votaram os melhores designers do mundo em várias ocasiões e foi projetado para ser belo de todos os ângulos, literalmente com um design livre de 360 ​​graus. Quer você use o suporte de chão como um suporte ou remova-o e coloque o The Serif sob uma prateleira, ele chega ao mercado como uma peça deslumbrante projetada para entusiastas de decoração que desejam criar um cenário ousado com sua TV. O look de Serif é inspirado na delicada letra “I” – uma espécie de caligrafia árabe – e o produto combina acabamentos e detalhes sofisticados. O tamanho exato também foi projetado para a saída de TV², pois em vez de uma tela preta, o Ambient Mode³ 4.0 oferece um conteúdo decorativo para tornar o espaço mais complexo, e o próprio Bourellac projetou dois desses conteúdos exclusivamente para a Serif, inspirados na beleza da natureza.

A comunicação também é destaque na TV Serif. Possui função Tap View4, que permite ao usuário espelhar a tela do smartphone na TV com um toque, tecnologia NFC para reprodução fácil de música e Air Play 25. Além disso, para aprimorar a experiência de comunicação e entretenimento, a tela pode ser dividida em duas partes6, com o conteúdo exibido de um lado e a tela do smartphone espelhada do outro. Presença de Bixby, Alexa e Google Assistant7 Em português integrado, promete comodidade ao usuário, que pode escolher o serviço de voz de sua preferência.

Além do design e conectividade exclusivos, sendo QLED 4K, o Serif exibe 100% do volume de cores8 Para uma imagem rica e foto-realista com garantia de 10 anos9 Uma visão completa da linha QLED da Samsung.

O Serif chegará ao mercado a partir da primeira semana de setembro com preço sugerido de R $ 12.499 e será vendido na loja online da Samsung e no Fast Shop.

¹ As imagens são apenas para fins ilustrativos. As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

² O modo ambiente mantém a TV no modo de espera.

3As configurações do papel de parede no Modo de papel de parede 4.0 podem variar dependendo de onde a TV está instalada, incluindo, mas não se limitando ao design da parede, padrões e / ou cores. Você precisa usar o aplicativo SmartThings para tirar uma foto pelo celular. Todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede e uma conexão com a Internet é necessária. O resultado da textura do modo circundante pode variar dependendo da resolução da câmera do telefone. O Modo Ambiente encaixa a TV na parede por meio da reprodução digital de sua textura, criando o efeito de “invisibilidade”. Esta função mantém a TV no modo de espera. As funções do Modo Ambiente 3.0 e do Modo Foto Ambiente são diferentes. Para obter mais informações, visite samsung.com/br.

4 A visualização de cliques está disponível no Samsung Galaxy Android 8.1 e superior. Os modelos compatíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. O aplicativo SmartThings deve ser instalado e configurado para usar este recurso. Ao usar pela primeira vez, é necessária uma preparação prévia. O dispositivo deve ser colocado suavemente contra a parte superior ou lateral da TV.

5 NFC é compatível com alguns smartphones Android. * Apple e AirPlay 2 são marcas comerciais da Apple Inc. Registrado nos Estados Unidos e em outros países. AirPlay 2 requer iOS 12.3 ou posterior ou macOS 10.14.5 ou posterior

6 Suporta alguns smartphones Android e IOS. Verifique a compatibilidade no samsung.com.br. Pode haver uma limitação na resolução do conteúdo da tela dividida.

7A Samsung pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar ou descontinuar os Serviços do Voice Assistant ou quaisquer funções que execute. O conteúdo, os recursos e os serviços do Voice Assistant podem não estar disponíveis em todas as regiões. Vários assistentes pessoais estão disponíveis nas seguintes linhas de 2021: AU8000, AU9000, Q60A, Q70A, Q80A, Q85A, Q90A, Q800A, Q900A e Estilo de vida. O Google Assistant está disponível nessas linhas até dezembro de 2021. Google é uma marca comercial da Google LLC. Bixby está disponível em inglês (EUA / Reino Unido), francês, espanhol, alemão, italiano, chinês, português (Brasil) e coreano. Dialetos, dialetos ou gíria podem não ser reconhecidos. Amazon, Alexa e todos os logotipos são marcas comerciais da Amazon.com Inc. e suas subsidiárias. Para acessar o assistente de voz Alexa, você pode precisar de uma conta na Amazon.

8 O brilho máximo pode variar dependendo do modelo e tamanho da TV.9 Burn-in ocorre durante a exibição de imagens estáticas na TV, em média por duas horas, e eventualmente a TV absorve esse conteúdo, resultando em manchas permanentes na tela. A garantia cobre apenas produtos usados ​​em ambientes domésticos normais devido à combustão involuntária. A garantia Burn-in de 10 anos é válida para consumidores que compraram oficialmente um produto Samsung QLED TV em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 no Brasil. Os produtos e serviços anunciados podem ser descontinuados sem aviso prévio.