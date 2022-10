“Eu quebrei min ° ° ° em” – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 06 de outubro de 2022

Biografia e áudio Ainda está por aí com Apecar. Eles até vão a Paris, onde há um concerto Embaixador de Abbasta. Os dois comediantes saíram com Mughrati – confrontoA nova temporada de seu show está indo forte. Puros “exploradores”, e agora os dois vão para um embaixador. que está sob ataque sem precedentes. Pew e Amedeo convencem o rapper a lhes dar uma jaqueta (com muita insistência). O artista também dá e dá um colar. “Você quebrou minha merdaAqui,” ele diz ansiosamente, então sorri.

Tudo acontece no Teatro Bataclan, em Paris, que recebe o Concerto Ambassador Ebbasta. E durante o show, Pio e Amedeo lançaram um monte de produtos interessantes: ilegais, feitos de lixo. Eles enlouquecem sem meia hora.

Então eles vão para Londres, onde se encontram Maxi Lopez (Ex-jogador de futebol famoso Wanda Nara). Ele está andando pela cidade com uma garota sueca e eles o incomodam. Mas não termina aqui! Em vez disso, eles se encontram Noites de FaustoQuem come no restaurante da cidade com sua esposa. Eles o levaram para o hotel e o fizeram cantar De quemSeu burro de carga, no quarto em que ele dorme Antonio Conte. Em suma, Bio e Amedeo estão mais brutais do que nunca. Eles ganharam novamente.