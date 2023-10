Eventos em Latina e sua província

O outono no condado de Ponten é ameno, os dias são mais curtos mas é sempre divertido estar ao ar livre e desfrutar de eventos, excursões e diversos tipos de iniciativas. Como sempre em Latina e sua província, para quem quer se divertir de forma original e relaxar, as opções não faltam. Se você ainda não tem planos, aqui vão algumas sugestões.

Demonstrações

Haverá muitos eventos neste fim de semana celebrando os excelentes produtos, a história da região e muito mais. Em Sermoneta há uma tradicional reconstituição da Batalha de Lepanto, enquanto uma histórica corrida de automóveis entre Valvecchiolo e Bassiano é lembrada, em Roccagorga a simbólica fruta do outono é celebrada com uma festa de morango e uva, enquanto em Aprilia é celebrada na rua . Comida com comida de rua internacional. Autunno alla Landriana, um evento para os amantes da jardinagem, acontece no magnífico Jardim Landriana.

Passeios

Existem também muitas excursões, visitas guiadas, passeios e workshops para conhecer mais sobre os espaços culturais, museus, jardins e parques. Entre estas exposições estão a exposição F@mu Famiglie al Museo em Pereverno, novamente para adultos e crianças, está previsto um passeio pela natureza em Mola della Corte em Fondi, visitas guiadas a Sermoneta por ocasião de reconstituições históricas e os últimos fins de semana de aberturas do Jardim Ninfa e do Jardim Landriana.

Cultura e entretenimento ao vivo

O festival literário LeggiAmo la Città começa neste fim de semana com a exibição de La Fabbrica de Rossana Carturan. No Castelo Baronial de Mainza, todo fim de semana de outubro você pode assistir a uma dramatização de histórias de terror no Castelo dos Horrores.

Exposições

Existem diversas exposições em andamento em nossa província, entre elas: a exposição pessoal da artista americana Gabriele Sayedati na Galeria Monte 8, e a exposição pessoal de Mariana Scuderi na Omni Art Open Air Gallery.

Cinema

Para os amantes do cinema, a última edição do Visione Corte Film Festival está marcada para este fim de semana, enquanto o Fondi Film Festival continua. Para todos aqueles que preferem curtir um bom filme na atmosfera mágica do cinema, chegam diversas novidades e filmes para todos os gostos na extensa programação dos Cinemas Pontine.