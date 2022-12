Chegadas de réveillon em Catania, Jose Ferreri, Mario Venuti e The Colors

A Prefeitura de Catania apresentou o programa para o Réveillon 2022: a partir de 28 de dezembro, quatro noites na praça Duomo com convidados excepcionais

“Estou ansioso para ver todos vocês passarem a véspera de Ano Novo juntos… Onde? Mas na Praça do Duomo em Catania!Josie Ferreri destaca com um caloroso vídeo de boas-vindas os eventos de fim de ano promovidos pela Administração Municipal em colaboração com o Conselho Regional de Turismo, a Assembleia Regional da Sicília e a Organização Puntoeacapo.

Comissário Extraordinário do Município, Federico Portugues, com o Primeiro Ministro Giuseppe Ferraro e Diretor de Cultura Paolo Di Caro, Nuccio La Ferlita, a cargo de Puntoecapo, Diretor Artístico do outdoor “Curtigghiu”, Lello Analfino e Diretor Geral da Fce Salvo Fiore , que propõe iniciativas para a abertura extraordinária dos serviços metroviários. As intervenções, moderadas por Ruggero Sardo, que será o maestro da passagem de ano, contaram com alguns dos artistas presentes na Câmara Municipal, a começar por Mario Venuti e Zapato.

“É um sinal muito importante para uma cidade que procuramos sempre aproveitar, porque ela merece, seguindo este ‘passo’ que gosto: a gestão participativa, porque onde há participação tudo é possível”, disse o Senhor Comissário de Portugal, agradeço aos órgãos regionais o apoio que nos tem permitido criar Programa com artistas nacionais sem grandes custos para o município.

E isto já é um sucesso para mim, mas tenho a certeza – acrescentou o português – que será amplificado pela presença de artistas de alto nível que gosto muito e que nos vão proporcionar momentos extraordinários de música e entretenimento. Agradeço ao chefe de gabinete Giuseppe Ferraro que colaborou comigo de forma excepcional com o diretor Paolo Di Caro e todos os funcionários que trabalham incansavelmente para permitir a organização de eventos graças à excelente sinergia entre os setores público e privado.

Quatro noites a partir de 28 de dezembro O quarteto barroco mais evocativo da cidade, o palco montado em frente à Fonte Elefante e a música de quase todos os artistas sicilianos, o gran finale da noite do dia 31 com o tão esperado concerto de Josie Ferreri e sua banda, precedido por Bellamoria, Dinastia e Santi Scarcella, e encerrado pelo rockabilly de Zapato e Small Combo, servido por Ruggero Sardo.

Em 28 de dezembro Lillo Analvino e L’Elfo, dia 29 Mario Venuti, Babil On Suite, Brando Madonia, dia 30 The Kolors (o único não siciliano), Roberta Finocchiaro, Collective, e outros. Tudo com entrada gratuita. E mais, em toda a cidade e nos bairros e subúrbios oferece ofertas “Palcoscenico Catania” e a magia dos mercados de Natal.

“Graças ao contributo diário que o Comissário nos dá – disse o Chefe de Gabinete Ferraro – conseguimos também organizar uma passagem de ano excepcional. Terminamos uma época de eventos que começou bem com uma importante edição do Festival de Verão. Um impulso que nos permitiu obter importantes reconhecimentos e financiamentos do Governo da Sicília e do Conselho Regional, permitindo-nos usar o dinheiro que prometemos da taxa de turismo na véspera de Ano Novo para melhorar a hospitalidade nos espaços representativos de Catania e do melhor da Sicília .

O Diretor Geral da FCE Salvo Fiore anunciou a abertura extraordinária do metrô na noite de 31 de dezembro até as 2h30 da noite para os dias 28, 29 e 30 de dezembro, a ativação do serviço de ônibus que fornecerá após o fechamento do metrô às 22h30. Ele sai a cada quarto de hora das paradas de Stesicoro até as 2 da manhã.

Sobre artistas sicilianos e valiosos Nuccio La Ferlita fez uma pausa, detalhando o programa desenvolvido sob a direção de Lello Analfino, e por fim agradecendo ao Comissário Português e à Administração Municipal por acreditarem num projeto que premeia a cultura e a música mas que também será um grande impulso à economia e ao nível do trabalho .

“Eu não poderia imaginar um lugar melhor em Catania para voltar à arena novamente”, comentou Analvino, “além do cortegio, o luxuoso cortegio” ecoou Mario Venuti.