Giáel de Donna chateado com a separação de Antonino Spinalbes – irmão mais velho VIP

na área cosmética Yael Em uma cadeira, triste com o que aconteceu Antonio E a Mikul Ele acolhe seu aborrecimento e lágrimas.

Esse aparente fechamento me parece excessivo. diz Micol, que tenta apoiar a amiga e dar-lhe tempo para juntar as peças de todos os acontecimentos do dia. A modelo diz estar decepcionada por ter recebido palavras tão duras da amiga, tanto pela falta quanto pela raiva demonstrada.

“Nunca o vi com tanta raiva, apenas deixei ele se acalmar” Observe que acelerar os tempos seria inútil, diz Mikul. De fato, Giaele está convencida de que a amizade com a cabeleireira está agora totalmente comprometida: “Ele também fez isso AlbertoSe ele faz questão de uma salva de palmas, isso me faz reavaliar tudo.”.

Não se apresse em tirar conclusões. A influencer diz bem na frente da amiga chorando. Então ele sugere falar com o VIP nas rodadas seguintes “Se ele realmente decidiu acabar com isso, então significa que ninguém perdeu nada, na verdade, ele já perdeu.”.