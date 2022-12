Considerações isoladas no Qatar 2022

Dessas partidas da Copa do Mundo assisti 8-10 para dizer muito: Embora o trabalho exija claramente que você acompanhe e se mantenha atualizado, queria manter o mês do país para recuperar o fôlego do futebol que não permite mais. Pausas, com partidas para café da manhã, almoço e jantar e uma agenda lotada.

Mas era a Copa do Mundo e, portanto, não havia boa vontade em relação aos direitos humanos (segundo esse discurso, na Argentina em 1978 foi pior e me pergunto por que fomos jogar na Alemanha em 2006 se os alemães fizeram o terrível tragédias que tão bem conhecemos, etc., passam-me por provocação) olhei mesmo assim para abrandar o passo.

E assim vi Portugal lutar contra o Gana, o Brasil vencer brilhantemente a Sérvia, e a França jogar pelo seguro contra a Austrália, Polónia e Inglaterra o que me fez bocejar contra os Estados Unidos que venceram ainda mais o País de Gales por falta de adversários tão duros. Enfim, uma mistura de lutas aqui e ali, esperando a fase eliminatória em que cutuquei mais as antenas.

A Inglaterra, de fato: pode ter sido eliminada depois do jogo que jogou melhor, contra os franceses, embora o Guardian no dia seguinte tenha confirmado que não, quando há momentos decisivos não estamos realmente lá, e como podemos culpar a caneta da Inglaterra em questão .

Sobre a última tentativa de Messi: ele é o campeão do mundo

Em relação à Croácia, Brasil, Espanha e Marrocos, não posso fazer um julgamento completo porque não os vi na íntegra, mas aqui faço o primeiro ponto crucial do meu discurso: li muito bem as mensagens de futebol no Facebook e achou um lugar para se alegrar com a exclusão de brasileiros e espanhóis, antes de tudo de uma tribuna. Não foi permitido porque a seleção italiana nunca havia participado de uma Copa do Mundo, e devemos ter isso em mente por um momento, em segundo lugar porque me pareceu mais uma vingança pela qualidade do futebol do que uma questão tacanha.

Sim, porque o grito de “Viva as equipas organizadas” que surgiu depois daqueles dois jogos, em que Croácia e Marrocos pregaram uma peça ao mais popular, pareceu-me uma prova mais clara, se alguma vez ainda houve necessidade, da nossa qualidade que não queremos entender e sempre pensamos Parafusos de cabeça não reparáveis.

Cria-se assim mais um duelo entre guelfos e gibelinos que não tem razão de ser: o futebol é claramente uma organização, mas é também uma qualidade. É a posse de bola, mas naturalmente não estéril e sem remates à baliza, mas produtiva. Mas a qualidade sempre importa e vence. A própria Croácia, cujo meio-campo foi abençoado, teve um certo Modric nesse departamento, que não é exatamente o Bruno de Pasquale na posição. A verdade está algures no meio: aceitamos que o futebol é uma questão de qualidade e organização, sem ter de fazer uma declaração divisória.

Pela terceira vez em 24 anos, a Croácia mais uma vez terminou no pódio da Copa do Mundo

“É o fim do tiki-taka”, também gritaram depois do espanhol “Deruta”, mas essa expressão já estava fora de moda. Era compreensível, na minha opinião, quando Klopp e Guardiola, talvez os melhores técnicos da última parte daquela época com Ancelotti, decidiu que havia chegado a hora de pegar o “carneiro” comprando Haaland e Darwin Nunez, em vez de se entregar aos pioneiros que não têm um número nove real.

E de fato, após essa vitória no regulamento, Argentina e França chegaram à final implementando operações de empatia (o quanto eu as odeio, posso dizer isso? Mas você sempre tem que adotar um time se o seu não está na disputa?) 3 -0 e 2-0, respectivamente.

Se nos embriagamos com os fogos de artifício finais, devemos a qualidade dos dois protagonistas principais, Messi e Mbappé, a um jogo cheio de reviravoltas, como o deus do futebol (ou a deusa “Eupala”, como diz Pereira, porque nestas horas caem os trinta anos desde o seu desaparecimento) muitas vezes sabe dar.

Os dois últimos capítulos: Adani e Messi. Eles certamente têm a fé argentina comum e eu me pergunto se é hora de o bom Lele conseguir a cidadania em Buenos Aires. Não me lembro de uma Copa do Mundo em que os comentaristas fossem mais do que falar sobre o que acontecia em campo, mas trago de volta a esse futebol que virou produtor de pura televisão e entretenimento que guarda muito pouco. dos rituais dela. O que posso dizer… Se me permitissem, ainda estaria viciado em profissionalismo.

A segunda voz, o ombro do comentarista, ainda é uma voz dentro de um evento, transmitido pelo Canal Um, para milhões de pessoas. Ninguém proíbe transmitir emoções, pelo contrário, mas bater a primeira voz e implorar ao público ouvinte que “peça desculpas a Messi” (por que motivo? Provavelmente roubei um lanche dele na escola?) significa transcender.

Frequento as cabines de imprensa, quem me conhece sabe de que lado estou, mas nunca, nem quando se trata da minha equipe, sonho em escrever artigos enganosos ou ter fé ao extremo no momento em que fico com uma dependência no pescoço. O futebol é sobre liberdade, participação e paixão, mas para essas coisas existem posturas e curvas naturais e sedes de clubes. Não a caixa de imprensa.

Daniel Adani

Adani (eu o entrevistei de passagem alguns anos atrás) é agradável, até competente e basicamente um “Bel fieu”, como dizem em Milão. Se ele evita ocupar o ponto de ação, prática comum entre muitos de seus colegas (torcedores ou comentaristas), lembre-se, teríamos criado o apoio perfeito. Esse é exatamente o ponto: se você acha que precisa gritar para atrair um espectador para a ação, estamos definitivamente fora da pista.

Rai sabia no que estava se metendo e era bom, afinal: Adani vem de uma TV de um molde completamente diferente (Sky) e com essas suposições você se casa com figos secos se depois passar para a televisão estatal. opinião pessoal.

Finalmente dissemos Messi. Ou melhor, Messi Maradona. Ninguém me forçaria, nem mesmo com uma arma na cabeça, a fazer uma escolha. Só experimentei o primeiro completamente, quando era muito jovem para adorar o Diego Live. Volto à guerra entre guelfos e gibelinos que mencionei antes: é realmente desgastante assistir ao jogo de comparações, ciclos históricos e apelos toda vez, o fato de que Messi só seria Messi se ganhasse a Copa do Mundo, como Diego . .

Médias de gols, vitórias na Copa América e no torneio olímpico, a Copa do Mundo como piloto já são longas o suficiente para que Messi também tenha Messi com a seleção. Em todo caso, o último dos mestres serviu: a Copa do Mundo havia chegado, mas não houve abordagem de Maradona, a não ser puramente histórica.

Por acaso, mudei várias vezes de estação de rádio, desliguei a televisão e fechei imediatamente o jornal, porque o fio da cantiga de Messi Maradona, já no ar há anos, certamente explodiu neste mês do país. . Com que resultado? nenhuma coisa. Porque nunca se chegará a uma resposta, porque não está necessariamente escrito que as comunicações matemáticas devam ser drogadas com o desejo de comparar qualquer “criança”, citando novamente Brera. Como quando uma nova estrela nasce, imediatamente pensamos no usual “com que forma ela se parece?”. Na verdade, não.

Estamos tentando reduzir a escala das contradições, não comparar épocas diferentes, com ritmos e características diferentes, porque o futebol virou de cabeça para baixo, principalmente nos últimos trinta anos. Sim, vamos manter nossa paixão e gosto pela história do futebol, uma forma que ainda não foi aperfeiçoada na Itália. Mas vamos perceber que o fato matemático não pode ser menos importante que o acompanhamento.

A Argentina venceu, viva a Argentina. Ele merece isso depois de 36 anos de jejum. Como sempre, tudo é fruto de um percurso: assim como a Itália de Mancini venceu ao final de dois anos de construção e obra, também as 35 partidas que a Arábia Saudita não fez na estreia, no Catar, é prova de que não há nada . criança serendipidade.

Odeio a palavra ‘milagre’ no futebol: mesmo na história de Marrocos, Leicester 2016 ou Grécia 2004, existe aquela palavra mágica chamada ‘trabalho’. E, portanto, também na jornada da equipe Scaloni.

Pela primeira vez desde a vitória do Brasil em 2002, nenhum europeu venceu o Campeonato Mundial. Não sabemos se isso é um sinal de mudança, pessoalmente acho que não. Mas é a alegria de um povo. Para quem o futebol é muito mais uma religião do que em outras latitudes.