Como Grande, a nova oferta de Alessandro Cattelan pela Rai1 não convence: uma participação de 12,67%, superada por “Scherzi a parte” e Rai3. É por isso que não funcionou

a operação Cattelan em Rai1 Tudo começa com uma falha muito pesada. “O maior”O novo show em dois episódios. A rede líder de serviço público está mergulhando no públicoTrazendo o grande evento Não apenas atrás de Canale 5, mas também de Rai3. Em seu início, o programa foi ao ar das 21h32 às 12h06 e teve apenas 2.347.000 espectadores com 12,67% de participação, foi substituído porPiadas à parteLiderado por Enrico Papi com pontuação de 2.879.000, ou 15,21%. diminui, mas vence. A noite trouxe Rai3 para casa com a final do Campeonato Europeu de Voleibol Italiano-Esloveno, que foi transmitida de 20,32 a 23,09, e teve 3.408.000 e 15,84%.

O processo se revela Decepcionante mesmo para o alvo jovemNa faixa etária de 15 a 34 anos, ela obtém apenas 9,3%, multiplicado pelo título do Canale 5 por 17,5%. O Rai, nesta ocasião, implantou artilharia pesada, para grandes eventos. Orçamento enorme sussurrado na Viale Mazzini (fácil de entender pelos conhecedores da abc tv), Estúdio imponente, barulho empolgante, quase nos níveis de Sanremo. Fuja da noite de sábado, depois de anunciar quando as mesas serão servidas, Para evitar o confronto com Maria de Felipe e “Você merece isso”, Concessão de duplo contrato externo (Fremantle produções, contratação de convidados musicais com Friends & Partners) e participação no show de grandes rostos: Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Marco Mengoni, Luca Argentero, Blanco, Elodie, Il Volo e em voce Michele Guardì.

Tradutor: Não pode ser mais do que isso. A empresa pública tem se concentrado, talvez demais, na “promessa jovem” sem nenhum caminho na ponta dos pés, mas começando da base. Expor uma face promissora a um risco extremo para alguém ou para a direita: “sucesso forçado”. Não há academia em uma rede menor do que o grupo, e não há movimentação anterior em equipes diferentes na mesma rede: Jogos de azar veiculados.

Para o espectador comum da TV Cattelan é um estranho, por isso testemunhamos o único caso em que o show Todos os convidados são mais conhecidos do que o maestro. E se é verdade que entre os novos recrutas ele talvez seja o único que merece alguma atenção, depois de um bom teste no Sky, também é verdade que a idade na carteira de identidade não é uma vantagem. Além de “Torcendo pelos jovens”, é uma história comovente (mas o que somos nós em Nanni Moretti?

A TV precisa de solavancos e tem que correr riscos, mas o programa da noite passada não se mostrou inovador em termos de linguagem. “do grandeÉ uma versão muito grande deEntão há Cattelan“, apenas copiando alguns blocos, não expande a visão. Ele insere rostos de rede para tranquilizar o público-alvo, pensando que Rai1 é algo que lhe foi dito, mas não sabe. “É um grupo diversificado”, enfatizaram. Na Viale Mazzini eles sabem fazer isso e certamente não precisam do efeito “cool” copiado de uma web especializada. O anfitrião geralmente termina em um auto-estima excessiva, Tente se livrar de viver com uma programação totalmente revisada e uma escrita que nem sempre é eficaz. Um programa que teria uma palavra a dizer no Rai2 ou Rai3 é mais sujeito a referências especializadas de meta-televisão e teletexto, mas na primeira rede tem o efeito de uma interferência não inovadora e não invasiva.

Cattelan não é o novo Bebo Bodo. Pretende ser uma versão inteligente e “americana” de Fiorello, sem ter o mesmo talento, a mesma simpatia e o mesmo gosto. Quando o siciliano Showman pousou na Rai1 com “Vou pagar esta noiteEle tinha 40 anos, como Cattelan. Graças ao produtor Baby Blandy, ele filmou sua carreira pensando em Rai1, um headshot e faixa em que ele evitou copiar e colar experiências passadas. A comparação, além de impossível no papel, deve ser evitada.

Como o jogo de azar na coletiva de imprensa permanece inexplicável: a abordagem de Fabrizio Fritzi, para aparente constrangimento do apresentador pela comparação absurda. Catelan é a figura, a coordenação do céu. Sem passos à frente, sem caminho evolutivo. Como dissemos, “Então há Cattelan“se tornará”do grande“É Rai1, Tem duração de três horas e depende dos convidados que nem sempre são apreciados: A versão de Clerici de “The Caregiver of Friends” não se destaca, para Bonolis há um final fracassado, Argentero e Il Volo participam de blocos muito longos. Salvo, Carlo Conte é inteligente para se limitar a um hit e uma piada gravada, uma mistura de Mengoni e Elodie cada vez mais da versão Showgirl. A performance de Blanco é eventualmente retomada por Cattelan através do Instagram Live (de seu perfil, por que não Rai?). Existem anúncios e comerciais da Netflix e Vodafone. Você pousará na plataforma com um novo título em alguns meses, com Rai apenas um contrato de projeto. O que Cattelan ama, a empresa fez. A questão permanece: operação corajosa ou arriscada? A revisão forneceu sua resposta. Falhou.