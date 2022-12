que cuidou de Archie na Inglaterra

Harry e Meghan ainda estão conversando sobre a série da Netflix. Os Sussex, por exemplo, revelaram quem era a babá que cuidou de Archie em sua antiga vida na Inglaterra e o especial é que ela é uma mulher muito diferente de Maria Borrallo e da babá de William e Kate.

a Príncipe Harry e Meghan Markle Disse adeus solenemente a família real Por mais de dois anos, e agora eles não têm medo de revelar os detalhes secretos de sua antiga vida na corte. Eles fizeram isso na série da Netflix lançada há algumas semanas, onde contaram toda a sua história de amor, desde o primeiro Namoro secreto para mim casadoAté O nascimento de crianças. Os dois sempre fizeram referências a William e Kate Middleton e não hesitaram em declarar que permanecem muito formais mesmo longe dos holofotes. As diferenças entre os casais também se explicam por suas escolhas em relação às babás: eis o porquê.

Archie tinha uma babá diferente de George, Charlotte e Louis

Maria Borallo, babá de George, Charlotte e Louis, agora é famosa em todo o mundo: estudou pedagogia na Espanha, formou-se na Norland School em Bath e agora é babá ‘proprietária’. Além de saber costurar, cozinhar e lidar com as birras das crianças, ela também aprendeu a evitar os paparazzi e se proteger com as artes marciais, tudo isso sem abrir mão da fantasia de Mary Poppins. Em uma palavra, além dele, os jovens herdeiros do trono estão completamente seguros. Quando Harry e Meghan moravam na Inglaterra, não queriam a mesma babá dos cunhados, para o bebê Archie preferiam alguém menos formal. De quem ele é? Por Lauren Kumalo, uma enfermeira afro-americana que trabalhava para o Serviço Nacional de Saúde.

Quem foi a primeira babá de Archie?

Nascida no Zimbabwe, Lauren Kumalo tem uma abordagem muito diferente, estudou enfermagem pediátrica na London South Bank University, especializou-se em cuidados intensivos neonatais na City University London, e trabalhou durante muito tempo no Portland Hospital, em Londres, o hospital onde Meghan deu à luz pequeno Archie. Comparada a Borrallo, ela é certamente mais simples e realista e prova disso é a imagem dela compartilhada na série Harry & Meghan, onde ela apareceu em uma roupa casual com Archie nos ombros junto com um lenço africano colorido. “Recebi um telefonema, eles me disseram que o príncipe Harry e Meghan queriam que eu me oferecesse para patrocinar Archie. Eu respondi: “Espera, eu tenho que sentarEstas foram as palavras que a babá comentou no momento em que começou a cooperar com a família Sussex. No entanto, quando ela entrou em Frogmore Cottage, todos os seus medos se foram: ela entendeu que Harry e Meghan eram pessoas muito úteis, capazes de fazê-la se sentir completamente à vontade. facilidade em qualquer situação.