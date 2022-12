toscanauma cantora, atriz e autora de luxo, de 26 de dezembro a 1º de janeiro emMusic Park Hall para Roma Com uma apresentação em torno do projeto morabizamas não se esqueça Festival de San Remo.

morabiza é o nome de um disco e de uma digressão que celebra o acolhimento e o entrosamento de pessoas e ambientes de todo o tipo. No palco com o artista haverá muitos convidados, inclusive Serena Rossi, Drusilla Foer, Niccolo Fabi, Serena Brancali e os napolitanos ibansis.

“Sou apenas um ativista cultural comprometido: você não pode estar no palco de um jeito ou de outro. É assim que aqueles que nos seguem nos traem.”

toscanaem entrevista ao Profetarefaz sua carreira e também fala sobre sua experiência nos palcosAriston.

“Em 1995, Ron me chamou para ir a Sanremo, mas havia um problema. Assinei um contrato com Pingitore e il Bagaglino e nunca o teria quebrado. Ele foi impecável: “Claro que você pode ir, mas você nos deixa sua voz gravada, então quando vocês dois descerem as escadas em sua casa, eles fingem que cantam como você.” Então fui ao festival.

Tosca, entre Sanremo e o projeto Morabeza: “Ultimo ganha para mim”

ganhar com Eu gostaria de conhecê-lo em cem anos Isso não mudou a vida dela.

“Fiquei famoso mas não tinha história, só sabia que não sabia transar e não faria de novo. Eu queria construir algo. Fiz Sanremo no ano seguinte, depois desisti de fazer mais dois discos e larguei tudo. Eu queria que minha música me representasse, porque para mim também era um ato político.”

Também uma lembrança da experiência em uma escola amigos.

“Fui o primeiro árbitro e o primeiro treinador. Aí eu saí porque era só entretenimento. e competição. “

Então pense sobre San RemoPara onde voltou em 2020.

“Quando Amadeus me ligou há dois anos para me convidar para o festival, pensei que era uma piada. É um espetáculo único, mas quem espera um milagre vai se decepcionar”.

esperar sobre 2023 festivais.

“Meu instinto é dizer o último. Mesmo que eu quisesse que o Levante ganhasse.

