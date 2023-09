Antevisão de Un Posto al Sole, anúncio feliz no Palazzo Palladini: todos estão felizes

Said anuncia Un Posto al Sole, uma das séries italianas mais antigas e assistidas. Essas séries de TV estão no ar desde 1996, quando o primeiro episódio foi ao ar. Até o momento, a data foi definida Raio 3 20h50 de segunda a sexta. Após as férias de verão de duas semanas, a produção de sabonetes foi retomada e aí vem o progresso. Os mais apaixonados por novelas não podem perder e, de fato, para saber com antecedência o que vai acontecer nos próximos episódios, basta continuar lendo.

O feliz anúncio de Un Posto al Sole

alguns dias atrás coloque ao sol Ela voltou ao ar porque as férias de verão duraram duas semanas. Porém, haverá boas notícias no Palácio Paladini Finalmente todos ficarão felizes com este anúncio. Everything We Go Today irá ao ar de 4 a 7 de setembro.

O anúncio de que estamos falando é um casamento. Rossella concorda em se casar com Riccardo e todos, exceto Nunzio, a aceitam bem. Ricardo dispensa o médico quando regressam das férias em Lisboa. Um pedido inesperado do Dr. Crovi, mas Graziani aceitará.

Filme de Rossella e Ricardo

Não há hesitação e é um “sim” imediato para Rossella. Contudo, após esta proposta surgirão algumas dúvidas E Riccardo também vai notá-los e perguntar à sua futura noiva se ela tem certeza do desejo de se tornar sua esposa e da sua escolha. Como dissemos, Nunzio não vai aceitar bem.

Nunzio ficará amargurado com a notícia do casamento de Rossella, mas não se sabe se terá alguma reação inesperada. No momento só sabemos deste possível casamento: Quem sabe se será comemorado dada a incerteza sobre Graziani. Mas esta evolução certamente abrirá novos cenários.

Gráfico UPAS para a primeira semana de setembro

Rossella e Ricardo não serão os únicos protagonistas desses episódios do início de setembro. na verdade Speranza entenderá que algo está errado com Brica. Seus estudos veterinários foram comprovados e ela percebeu que o cachorro de Julia tinha problemas de saúde e os denunciaria imediatamente.

A trégua entre Mariela e Serena acabou por causa de muitas palavras. Os dois acabam discutindo novamente e Guido se cansa da situação. Ele decide intervir para pôr fim à disputa de uma vez por todas. Mas não para por aí, pois os acontecimentos revelam que Mariella pedirá desculpas a Serena.

Marina Giordano

Marina decidirá deixar o Palazzo Palladini Depois ela brigou com Roberto e decidiu se mudar para uma nova casa. Ele leva consigo sua empregada Silvana e começa uma nova vida com ela. Lara aproveitará para se infiltrar ainda mais na vida de Roberto Ferri e tentar ganhar sua confiança.

Porém, Roberto começará a ter dúvidas sobre a paternidade do pequeno Tommaso. E para ajudá-lo algumas posições pouco claras do discurso de Martinelli e Marina. Lara ficará cada vez mais presa e talvez a verdade venha à tona em breve. Resta aguardar a transmissão.