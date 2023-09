Lançamento de blu-ray 4K Ultra HD + para Fast X

Lançamento global em vídeo doméstico exe rápidoo tão aguardado décimo capítulo da saga que começou em 2001 rápido e irritado para Rob Cohen. Lançamento de distribuição em 4K Ultra HD e Blu-ray do longa-metragem, com estreia prevista no Rio de Janeiro há dez anos. Rio de Janeiro, onde reconhecemos imediatamente Dante como imponente Jason MomoaO vilão desta nova aventura. O vilão que não é outro senão o filho vingativo do notório traficante de drogas Hernan Reyes. Não se lembra? Quem enfrenta Joaquim de Almeidafoi eliminado pelo pseudônimo Dom Toretto Vin Diesel e camaradas em Velozes e furiosos 5 por Usain Lin. Não é de estranhar que o início deste novo episódio em particular esteja ligado à fuga muito atraente com o puxar do cofre colocado no final daquela quinta peça.

Um novo episódio em que vagueia entre Los Angeles, Tiran, Portugal, Nápoles e Roma.

Roma é onde ocorre uma longa e espetacular perseguição, temperada com uma grande bomba rolante no típico estilo Indiana Jones. Uma perseguição que anda de mãos dadas com outra que traz um veículo blindado provavelmente nem teria sido distorcida na série Mad Max. Você também encontra tempo para chegar à Antártica exe rápido O elenco histórico dos filmes anteriores está reunido. Nós já temos Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Pontes., Canção Kang, Natália Emmanuel, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren E Scott Eastwood. Eles são Letty, Mia, Roman, Tig, Deckard Shaw, Cheever, Queenie e Little Ninguém; enquanto quem Velozes e Furiosos 9 – A Saga Velozes foi recuperado John Cena.

John Cena que, no papel de Jacob, desta vez divide a tela sobretudo com o pequeno Brian, interpretado por Leo Abello Berry, filho de Doom, pois aparentemente, a criança é o objetivo final do citado Dante. Dante tem nuances condizentes com alguns dos psicopatas americanos de notícias policiais que inspiraram tantos filmes de terror. Os recém-chegados aumentam a pilha Alan Richson, Brie Larson, Daniela Melchior E Rita Moreno. No meio de veículos a serem destruídos, helicópteros emboscados, nascem alianças inesperadas com velhos adversários e confrontos diretos são inevitáveis. Tudo a serviço do fantástico entretenimento hollywoodiano que desafia as leis da física, mas ao mesmo tempo lembramos que sem família não há nada. Se considerarmos então que temos franceses no comando Louis Leterrieré claro que não há tempo para pregar o olho.

Por outro lado, estamos falando de quem dirigiu, entre outros, Transportadora: Forte Quem viu Statham mencionado acima é o protagonista.

Então, só falta deixar-se levar pelas quatro rodas a vapor exe rápido, do epílogo especialmente deixado em aberto. a razão? Estamos falando da primeira de três nomeações que encerrarão definitivamente a franquia. Além disso, ambos os discos estão equipados com diversos conteúdos especiais e exclusivos. Começando com a narração do diretor, trinta e cinco minutos da produção do filme Five Ducks. Além dos aproximadamente treze minutos de corrida extrema apresentados no filme, sete das personagens femininas e três das personagens femininas são apresentadas Jason Momoa invade Roma. Mas isso não é tudo, inclui uma visão de cinco minutos da série de desafios do Rio, três sobre o bebê Brian e dois videoclipes. Ele concluiu com o pequeno clipe amigo no final e um recurso em que Leterrier analisa os melhores momentos de movimento do processo.