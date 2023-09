A cultura é gratuita, o que você vê no dia três de setembro?

Um domingo cheio de cultura também Sicília.

A designação tradicional de “Domingo no museu“: A iniciativa que proporciona, todos os primeiros domingos de cada mês, entrada gratuita nos parques arqueológicos, museus e espaços culturais afiliados ao Departamento Regional do Património Cultural.

Domingo, 3 de setembroPortanto, não há bilhete para visitar os principais locais culturais regionais, de acordo com o despacho do Conselho Regional do Património e Identidade Cultural da Sicília, em cumprimento da iniciativa do Ministério da Cultura.

As visitas acontecem normalmente O horário de funcionamento está disponível online, com acesso mediante reserva quando aplicável. Para informações e ver a lista completa dê uma olhada Página dedicada à iniciativa regional.

Para mais detalhes, aconselhamos que pergunte sobre quaisquer reservas, turnos e horários de funcionamento diretamente com o local de interesse.

caso



Palermo

Parque Arqueológico de Himera, Solunto e Iato

Castelo à beira-mar

Mosteiro de Monreale

Castelo Zisa

Villa Florio

Mosteiro de San Giovanni degli Eremiti

Galeria de Arte Moderna

discurso branco

cabana chinesa

Castelo de Cuba

Museu Antonio Salinas

O antigo mosteiro de Maggioni

Museu Etnográfico G. Petrie

Palácio Abatis

Palácio Murta

Palácio do Cedro

Castelo de Maredulce

A lista completa de lugares para visitar em Palermo e sua província é Disponível online no site do Município de Palermo.

Agrigento

Parque Arqueológico do Vale dos Templos

Zona Arqueológica e Museu Arqueológico de Iraklia Minoa

treinos

Parque Arqueológico de Segesta

Parque Arqueológico de Selinunte, Caverna Cosa e Pantelleria

Parque Arqueológico Lilibio-Marsala

Área arqueológica de Cabo Puyo

Museu do Sátiro em Mazara del Vallo

Castelo Griview em Partana

A antiga fábrica Florio em Favignana

Messina

Antigo Teatro de Taormina e Palazzo Ciampoli (a entrada é sempre gratuita)

Parque Arqueológico de Naxos e Taormina

Parque das Ilhas Eólias que se desenvolve entre Lipari, Panarea, Filicudi e Salina

Parque Arqueológico Tindari

bela ilha

Siracusa

Parque Arqueológico de Siracusa, Eluru

Área arqueológica em Neápolis

Vila del Tellaro em Noto

Área arqueológica de Megara em Augusta

Museu Casa Antonino Uccello no Palazzolo Acridi

Em um

Parque Arqueológico de Catânia e Vale de Aceh

Parque Arqueológico Morgantina e Villa Romana del Casale

Museu de Ídon

Caltanissita

Parque Arqueológico de Gela

Ragusa

Sítio arqueológico de Cava Despica

Área arqueológica do Parco Forza

Mosteiro da Cruz em Shikli

Museu Regional de Ragusa