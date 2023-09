Grande sucesso em Cremona para o turismo de verão, ocupação hoteleira +4%

As perspectivas para os próximos meses continuam positivas graças aos eventos organizados, com 80% dos meios de alojamento já reservados

O verão turístico de Cremona de 2023 foi muito positivo, com um aumento no moral dos visitantes, uma ocupação crescente e uma mistura interessante de clientela internacional.

Dados do observatório, moral em 85,2%

O verão de 2023 foi uma época de muito sucesso para Cremona Isto é confirmado pelos dados e tendências descobertos pelo Observatório de Turismo do Município de Cremona, que, graças às plataformas H-Benchmark e Data Appeal, recolheu o valor de Informações sobre reservas de hotéis e avaliações online de visitantes dando uma visão completa do turismo de verão em Cremona.

Os resultados obtidos são certamente positivos face ao ano anterior, 2022, que representou o período de ajustamento pós-Covid. particularmente, Ocupação de meios de alojamento aumentou 4% enquanto sentimentos Para o destino Cremona nos meses de junho, julho e agosto de 2023 foi de 85,2% enquanto ocupação

A análise de sentimento é um método processamento de linguagem natural É utilizado para identificar e avaliar o tom ou sentimento emocional associado a um determinado tema que também pode ser um destino turístico como neste caso.

A ocupação de instalações de alojamento está a aumentar

Isto é uma grande conquista, considerando que um aumento no turismo muitas vezes leva a um aumento nas críticas negativas online. No entanto, Cremona provou acompanhar Alto nível de satisfação dos visitantes Excede a média nacional para cidades tecnológicas em mais de 2 pontos percentuais.

Outro aspecto positivo é o direcionamento dos fluxos turísticos. Destino Cremona registrou um Índice de equilíbrio sazonal 78%, aumento de 5% em comparação com 2022. Isto indica que a cidade está se tornando cada vez mais atraente para quem viaja a negócios e a lazer.

Os eventos e atrações culturais da cidade tornaram-se motivos importantes para visitar Cremona em qualquer época do ano. A ocupação dos meios de alojamento regista também um crescimento de 4%. Em comparação com o ano anterior, que atingiu picos de 5% em julho e 3% em agosto.

Boas perspectivas para o futuro

Apesar desses resultados positivos. O município de Cremona não pretende baixar a guarda. A nova estratégia de turismo para o semestre de outono visa promover ainda mais o turismo de ar livre e de lazer, converter excursionistas em turistas que pernoitam na cidade e região e melhorar o nível de oferta no setor da restauração.

O mix de clientes no verão viu um aumento Presença estrangeira com França e Alemanha Na liderança como principais países de origem. Famílias e casais estão cada vez mais presentes durante o O turismo de negócios está dando lugar ao turismo de lazer Eles representam 64% dos turistas nos estabelecimentos monitorados em agosto.

Deve-se notar que uma grande parte do turismo registrado como negócio se deve, na verdade, a Eventos culturais e musicais e aulas avançadas que acontece entre junho e julho. o As perspectivas para os próximos meses continuam positivas Com eventos como o Cremona Musica já levando a Ocupação de 80% dos meios de alojamento da cidade.

Lindo verão

Outros eventos programados para setembro e outubrocomo o Festival do Salame e o Festival do Animal de Estimação, prometem cumprimento O fluxo turístico é alto. As tarifas médias das OTA nos próximos três meses permanecerão elevadas (96 euros em comparação com 89 euros em 2022), reflectindo uma tendência inflacionista em linha com a situação em Itália e noutros países concorrentes.

para concluir,O verão turístico em Cremona em 2023 foi muito positivo Com crescente sentimento dos visitantes, aumento da ocupação e um mix atraente de clientes internacionais. No entanto, o Município de Cremona está determinado a continuar a melhorar a experiência turística, visando novos objetivos para garantir um futuro melhor.