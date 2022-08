De repente eu saí de luto no cinema

Um novo e importante ferreiro chega ao mundo da sétima arte. Desta vez para dizer adeus foi um grande tradutor do cinema mundial: isso é.

Mais uma vez, a cena cinematográfica enfrenta uma grande perda, que certamente caracteriza todo o setor, no qual a atriz em questão contribuiu para o sucesso de muitos trabalhos. faleceu recentemente Virginia Pattonum dos maiores intérpretes da história.

Foi há algumas horas a notícia de que a atriz americana Virginia Patton Ele morreu em uma casa em Albany, Geórgia. foi o tradutor 97 anos Sua morte foi registrada na quinta-feira, 18 de agosto. A notícia foi revelada pela agência funerária Matthews Funeral Home a jornais como O repórter de Hollywood.

O artista ficou conhecido principalmente por participar do filme de sucesso É uma vida maravilhosaEla conseguiu ser a última atriz adulta na vida do famoso filme, assim como a estrela infantil Caroline Grimes na época. A notícia que surpreendeu a todos que se lembram dela no trabalho, embora tenha desfrutado de uma vida longa e gratificante.

De luto no cinema, Virginia Patton morre: foi isso que aconteceu

A morte da conhecida atriz ocorreu poucos dias após a morte da famosa atriz Cinema testemunhou o luto do famoso diretor. Por aí Virginia Patton Sabemos que ela nasceu lá Cleveland Ela era neta do general George Patton, uma figura proeminente na Segunda Guerra Mundial.

No início da década de 1940, ela deixou sua cidade natal e partiu para Los Angeles, sonhando em se tornar atriz, e imediatamente assinou um contrato com a Warner Bros. Inicialmente, esse contrato permitiu que ela não apenas escolhesse papéis muito pequenos em produções de estúdio, mas também cooperasse. Com grandes diretores. Inclusive o salto qualitativo em meados da década.

Depois de alguma satisfação, ficou assim Saiu do cinema Desde 1950 ele se dedica a outra coisa. Sua carreira durou apenas uma década, mas foi o suficiente para fazê-la lembrar e inscrevê-la no registro dos maiores intérpretes da era do cinema dos anos 1940.

Logo depois de parar de atuar e começar uma família, Patton tornou-se Professor de artes. Foi ela quem fundou a empresa empresa de pattonDedicado ao setor imobiliário. Ela nunca se arrependeu de sua aposentadoria da atuação e sempre afirmou estar feliz com sua decisão de se aposentar do show business.