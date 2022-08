«Imaginaria», um cinema de animação em cena a partir de hoje no Conversano

Corta a fita para “Imaginaria”, um festival internacional de raízes booleanas inteiramente dedicado a filmes de animação, idealizado e organizado pela associação Atalante Ets como parte do extenso container de eventos de verão Borgo d’Estate no município de Conversano. Um verdadeiro cinema “ao ar livre” localizado no complexo medieval de San Benedetto. De hoje até 27 de agosto, haverá performances, entrevistas com autores, exposições, oficinas para crianças e um concerto excepcional.

“Imaginaria” – confirma o diretor artístico do festival, Luigi Iovane – foi criado para promover o cinema de animação de autor, mantendo um espírito coletivo, informal, familiar, que tem poucos equivalentes no setor. Trabalhamos duro para garantir que filmes e arte da mais alta qualidade sejam apresentados, acessíveis a um público curioso e emotivo”.

Estes são os primeiros números da vigésima edição: mais de 100 obras, entre as selecionadas e as influenciadas por acontecimentos do passado; 31 países participantes: Israel, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, Coreia do Norte, Grã-Bretanha, Líbano, EUA, Japão, França, Hong Kong, Brasil, Lituânia, Canadá, Taiwan, Portugal, Eslovénia, República Checa, Argentina, Colômbia, Coreia do Sul, Bélgica, Suíça, Palestina, Irã, China, Hungria, Irlanda, Polônia, Rússia. Em seguida, três seções da competição são a Competição Internacional de Cinema, a Competição de Cinema Infantil, a Competição de Graduação para Curtas-metragens e o Videoclipe. Um júri de 20 personalidades do setor, diretores, curadores, empresários e especialistas entre as figuras mais importantes do mundo da cinematografia e animação, como Anka Damian, Paul Weininger, Miliana Dragicevic, Eugenia Jaglianon, Michael e Mirko, Ahmed Bennaseeb, Michel Bernardi e Luigi Tasinari. Dois prêmios serão entregues às carreiras francesas Florence Mailali, uma das animadoras mais influentes dos últimos 30 anos, e a Georges Schwesbel, uma das figuras mais importantes da história da animação suíça. E, novamente, três longas-metragens, A Dozen From the North de Koji Yamamura, The Nose or Plot of Dissenters de Andrei Yuryevich Khrzhanovsky e Crossing Florence Miley. Na lista estão 12 “Encontros Imaginários”, encontros abertos ao público para conhecer e saber mais sobre Georges Schweizgibl, Louis Schweizgibl, Anka Damien, Paul Weininger, Miliana Dragicevic, Eugenia Jaglianon, Ahmed Bennaseeb, Michel Bernardi, Luigi Tasinari, Gio Quasirosso e Maicol & Mirco e Mara Cerri; exposição coletiva e individual para conhecer as obras de Giò Quasirosso, Giulia Pintus, Mara Cerri, Maicol & Mirco e Vito Savino; Estreia italiana de uma festa de cinema estrelada por Georges e Louis Schweizgebel.

Todos os troféus Imaginaria Edition XX são inteiramente feitos à mão pelo artista polignano Peppino Campanella: obras-primas de arte e design criadas em uma fábrica-atelier localizada em um antigo lagar de azeite com uma magnífica varanda com vista para o mar. O Festival Imaginaria foi idealizado e promovido pela Associação Atalante Ets, com direção artística de Luigi Iovane. O relatório foi co-produzido pela Puglia Film Commission e a Puglia Cincinnati Network, co-financiada pela Região Puglia (Ministério da Cultura e Turismo), com base em recursos orçamentários independentes da AFC. Produzido no âmbito da intervenção Apulia Cinefestival Network 2022, com o apoio da Mibact – Administração Geral do Cinema e da Câmara Municipal de Conversano. Patrocinado pela Região de Puglia, Município de Conversano, Puglia Film Commission, AIC – Associação do Festival de Cinema Italiano – Effe Label 2019-2023.

Os bilhetes para os espectáculos podem ser adquiridos no site www.imaginaria.eu ou pessoalmente na bilheteira ao custo de 4€, enquanto a entrada nos espectáculos infantis é absolutamente gratuita. A entrada em todas as exposições e leituras animadas é gratuita para adultos e crianças e não requer reserva.