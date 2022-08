‘Não chegaram ao fim do mês’: Eva Zaniecki não aguenta mais – Democrata

Explosão pesada de Eva Zanishi. A cantora não aguentou mais, então se deixou ser atacada

Linda, forte e com uma personalidade extraordinária, ela continua encantando o público até hoje. profissão Eva Zanishi É sem dúvida uma das mais belas e emocionantes do mundo do entretenimento. Sua história fala por si, e conta a história de uma mulher que conseguiu conquistar um público tão importante que é realmente uma das intérpretes mais famosas da história da música. a razão? Como foi dito, a personagem, sem dúvida, mas também e obviamente uma voz extraordinária, uma força incrível que colocou Iva perfeitamente na discografia local da Olympus.

Tudo isso também é testemunhado por vozes autoritárias, que retrataram Zanicchi como um fenômeno real. Em 1970, por exemplo, Iva foi classificada por Alighiero Noschese como o polegar para cima da canção italiana. Uma definição muito especial, que na verdade significa uma das personalidades musicais mais importantes que a Itália já conheceu. Junto com Eva, entre outras coisas, outras grandes mulheres também marcaram as histórias: bestas sagradas de um calibre. Mina, Ornella Fagnoni, Orita Berti, Patti Bravo e Milva.

E isso faz parte da história de Zanicchi. Ao aproximar-se dos acontecimentos atuais, Eva mostrou que ainda hoje é uma mulher muito persistente, mas acima de tudo pronta para se colocar à prova. E assim vimos durante a última edição do “Festival de San RemoDe fato, Iva se envolveu com outras personalidades notáveis ​​como Massimo Ranieri, Donatella Rettore e Gianni Morandi.No caso do VAT, é preciso dizer, o público imediatamente mostrou grande satisfação.

Iva Zanicchi Stufa: Desta vez o ataque é muito difícil

Como mencionado, a Iva está equipada com Pessoal Muito forte. Com o tempo, ela nunca se poupa a comentar sobre questões atuais e muito delicadas, mas também simplesmente expressa sua opinião sobre situações muito complexas. Isso é exatamente o que aconteceu nas últimas horas também.

Os últimos dias têm discutido com Christian de Sica, que em mensagem postada nas redes sociais criticou influenciadores e aqueles que espalham grandes fortunas. O ator não os enviou para falar, pois Zanicchi queria que ela opinasse sobre o assunto.

“Entendo que é verdade que os influenciadores existem porque estamos em uma época em que as redes sociais se tornaram a norma, mas acho ostentação Muito mau gosto’, o desabafo de Iva para os microfones ‘Adnkronos’.”Nós éramos pobres E minha mãe, quando eu vou para a escola com sapatos novos, minha mãe me dizia: “Você não precisa se gabar disso, ela me aconselhou. Eles sempre me ensinaram humildade, e não há necessidade de se gabar do que você tem”, o cantor ainda se esforça para alcançar. Posição honesta, mas muito difícil sobre esta questão.