Países do sul da Europa contra o racionamento de gás que a Alemanha quer • PRESSKIT

“Totalmente contra” a proposta de Bruxelas de reduzir o consumo de gás em 15%, então os países do sul da Europa são contra uma próstata que ajudaria a Alemanha.

O ministro de Estado do Ambiente e Energia de Portugal, João Galampa, definiu a medida como “desproporcionada” e “insustentável”. Para Galampa, o plano apresentado pela Comissão Europeia “não tem em conta as diferenças entre os países” e “ignora que Portugal não tem relações recíprocas com o resto da Europa”.

De Madrid, explicam: “Defendemos os valores europeus, mas não podemos permitir um sacrifício sobre o qual nem sequer nos pedem uma opinião”. “A ideia proposta pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não é necessariamente a mais eficaz, nem a mais eficiente, nem a mais correta – como declarou a vice-presidente espanhola e ministra da Transformação Ambiental, Teresa Ribera -. acontecer, as famílias espanholas não sofrerão cortes de gás ou eletricidade em suas casas. A Espanha defenderá a posição de sua indústria. Descarto ou pretendo racionar ou restringir o fornecimento de energia. O papel da Espanha será oferecer sua infraestrutura para poder fornecer gás para o resto dos europeus.”

por Itália hoje A Itália também tem mais de uma razão para rejeitar este indicador, que parece ser adaptado para se adequar à Alemanha. A essência da questão é clara: a Itália, ao contrário da Alemanha, já reduziu sua dependência do gás russo de 40% para 25% (Mario Draghi Dixit no Senado), e conseguiu encontrar rapidamente outros fornecedores na África e na Ásia, especialmente na Algeria. Graças ao armazenamento e ao GLP, está em condições de resistir ao inverno que se aproxima. A Alemanha, por outro lado, está muito mal devido às dificuldades em reduzir a dependência massiva do gás russo, que é o legado de Angela Merkel.”

Leia as últimas notícias em www.presskit.it

Também lhe pode interessar: Armazenamento de gás natural: Itália fora do acordo CNE

Siga-nos no Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Siga-nos no Telegram https://t.me/presskit