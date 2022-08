INGRESSOS COLDPLAY ITALY 2023: DATAS E PREÇOS

COLDPLAY em concerto na Itália – A banda vai subir em etapas Nápoles e Milão por Três compromissos imperdíveis para mim Junho de 2023 com o World Ball Music Tour 2023. Os ingressos estão disponíveis em Ticketmaster.it E a Ticketone.it. Aqui estão as datas, preços e Ônibus de festa Coldplay.

Coldplay anunciado, depois de passar seis noites excepcionais no Estádio de Wembley em Londres Novos concertos em estádios europeus para eles turnê mundial de música bola No’Verão 2023. Seis anos após os últimos concertos inesquecíveis na Itália Nos dias 3 e 4 de julho de 2017, em Milão, no estádio San Siro, A banda, liderada por Chris Martin, retornará à Itália para três datas próximo verão.

21 de junho, Nápoles, Estádio Diego Armando Maradona

25 e 26 de junho, Milão, Estádio San Siro

Compre ingressos para os shows do Coldplay

Os ingressos estarão disponíveis em pré-visualização para os usuários minha nação viva A partir das 10:00 de quarta-feira, 24 de agosto de 2022. A venda pública no Tickermaster e Ticketone começará às 10h de quinta-feira, 25 de agosto de 2022.

NB: o Limite de compra de ingressos por cliente A partir de 4 ingressos durante o período de pré-venda e 6 ingressos para venda geral. Ingressos para shows do Coldplay nominal.

@ Milão:

Prato 109,25€

Setor I Nº 172,50 €

O segundo setor é numerado 143,75 euros

O terceiro setor é numerado 109,25 euros

O quarto setor é numerado 92,00 euros

Setor 5 Nº 74,75 €

Setor Seis Nº 57,50 €

@ Nápoles:

Prato 103,50€

Setor I Nº 172,50 €

Setor Nº 2 138,00 €

O terceiro setor é numerado 97,75 euros

O quarto setor é numerado 74,75 euros

Setor 5 Nº 63,25 €

Setor Seis Nº 57,50 €

Pacotes VIP:

Maior potência para entrada antecipada: ** Em breve on-line **

Coloração quente do bilhete: ** Em breve on-line **

Belo bilhete quente: ** Em breve on-line **

MY UNIVERSE Lounge (disponível apenas nas datas de Milão): ** Em breve on-line **

