O novo jogo para celular “Heads Up!” A Netflix testará sua paixão!

Como Lady Wesleydon vai jogar em menos de cinco segundos? Você gostaria de experimentar sua melhor tradição de Eddie Monson [prepara l’air guitar]? Seu amigo imita o beijo de um chef ou mesa do chef Um segundo antes de você decidir gritar “eu desisto”?

Fãs da Netflix, festas, noites de dança e encontros de clubes de cinema estão prestes a atingir outro nível. Na verdade, agora está disponível para assinantes em todo o mundo Uma versão exclusiva do amado jogo para celular com decks inspirados no mundo da Netflix. . Neste jogo que combina tradição e originalidade, você deve adivinhar as palavras na testa do jogador antes que o minuto se esgote. Em colaboração com a Ellen Digital Ventures, atenção! Da Netflix dá aos usuários a oportunidade de se testarem através de 28 coleções inspiradas nas séries mais famosas como Bridgeton, Coisas Estranhas E a jogo de lulaPara os canais sociais mais populares, como ou E uma variedade de categorias de entretenimento.

Aqui estão alguns dos perfis que você encontrará:

Bridgeton: Caros leitores, você está convidado a brincar com este conjunto que o deixará imerso em uma valsa divertida, enquanto você está ocupado adivinhando pistas inspiradas na série de músicas.

loucoVocê gosta de ficção científica, terror, fantasia, comédia e videogames? Parabéns, geek! Você faz parte do nosso clã e vai curtir esse grande conjunto da GEEKED!

Netflix: Rir é o melhor remédio. Cure o tédio com esta coleção que oferece ótimos momentos cômicos e termos relacionados.

jogo de lula: Use um agasalho porque o deck jogo de lula Vai fazer você suar. Adivinhe as ações, personagens e temas de jogo de lula Sem dizer palavras ou rimar.

chumbo preto forte: esta coleção apresenta vozes negras, histórias e criadores. Mostre seu conhecimento de atores, artistas, séries e filmes!

Coisas estranhas: Junte-se à equipe e aproveite esta coleção cheia de personagens, palavras, falas e muito mais da série Coisas estranhas.

atenção! Netflix é um jogo aberto para Tudo, de grupos de cinco a cinquenta pessoas e será divertido para quem participar, mesmo à distância! É fácil compartilhar gravações de partidas com amigos e familiares no Instagram, TikTok, WhatsApp e outros aplicativos! O melhor de tudo é que, pela primeira vez, os fãs da Netflix em todo o mundo poderão jogar em seus dispositivos Em 15 idiomas diferentes, incluindo francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil) e tailandês.

Convide amigos e familiares para uma noite de jogos e prepare-se para uma batalha sem limites, onde você pode mostrar sua paixão pelo mundo da Netflix.