Vacina psiquiátrica – ilGiornale.it

Às vezes a retórica engana e muitas vezes se perde nessas ocasiões, mas em uma noite mágica de domingo, em que os Açores conquistaram Wembley, mostrando que a função italiana supera o estilo inglês que perdeu o charme do passado e a etiqueta (primeiro-ministro) que Boris Johnson tinha para se desculpar pelos insultos racistas para seus compatriotas), e permanecerá nos autos. E não apenas como um fato matemático. Seria redutivo e errado interpretá-lo como tal.

Na verdade, há momentos na história em que um evento competitivo, uma fotografia de uma vitória ou um único gesto esportivo, marca uma época. O que aconteceu em Londres, enquanto isso, nas ruas da Itália, quando Donnarumma se ergueu esquivando-se do pênalti de Bucayo Saka (com 83,5% dos italianos bloqueando na frente da TV, se somarmos a parcela Rai e Sky), marca o fim do pesadelo. O véu de nossos medos explodiu, nós recuperamos nossa coragem e – esta é a verdade mais importante – nos sentimos livres novamente. Liberdade para festejar, sonhar, correr riscos, apostar no futuro e em nós, porque a selecção nacional de futebol mostrou – era o “sentimento” naquele momento – que nada é impossível, nenhum objectivo está fora de alcance.

Era a droga, ou melhor, a vacina “psicológica”, que era necessária para nos livrarmos da sensação de impotência que o vírus nos deixava. Tanto que os episódios de violência que marcaram as festividades (devem ser condenados sem atenuantes), as repercussões que teríamos no índice de contágio seriam devidas à inconsciência de (muitíssimos) muitos que de fato colocam a máscara. mesmo em ocasiões especiais, havia um motivo, um movimento de massa que levou centenas de milhares de pessoas às ruas.

Um movimento de libertação, na verdade, após uma guerra ou emergência que mudou a vida da sociedade. Um movimento em que participamos não só nós italianos, mas toda a Europa graças ao Brexit e a ironia é aquela entre Mario Draghi, que parece ter substituído Angela Merkel como referência para outros países europeus, e a vitória dos Azzurri numa competição que compara todas as seleções da costa atlântica portuguesa. Para os Urais, das Terras Altas da Escócia ao Bósforo, a Itália atingida, que é chamada de Italietta, subiu à plataforma mais alta do continente. Em suma, ele se tornou um símbolo de nascimento, não apenas nacional, mas europeu, após a tragédia de Covid.

Acredita-se que até poucos anos atrás a teoria Italexit foi desenvolvida na Itália. No entanto, agora temos uma oportunidade maior de ensinar aos outros não apenas como jogar futebol, mas como a Europa deve ser. com que sonhamos.