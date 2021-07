Uma autorização de saúde obrigatória, que é o que outros países fazem

O modelo estudado de longe, pesando seus prós e contras e se perguntando se também pode ser aplicado em seu próprio território, é o modelo da França de Macron. Diante da pressa de um delta variável e da ameaça de novos bloqueios, Paris decidiu jogar a carta da vacina para conter a infecção Vírus CoronaA partir de agosto, estenderá a obrigação de obtenção de licença de saúde – atestando vacinação ou exame negativo – para entrada em cafés, restaurantes e shoppings, além de aviões, trens, ônibus interurbanos e instalações médicas.

Vacina indireta obrigatória

Resumindo, a lógica é: oportunidades para quem provar que adoptou todas as soluções para reduzir o risco de transmissão ou de contrair a doença de Covid, mas as portas estão fechadas a todas as outras: para usufruir de serviços essenciais terão de esperar . A obrigação de vacinar não é formalmente reconhecida, mas quando uma licença de saúde se torna um requisito para o uso de toda a gama de ‘serviços’, as vacinas, que são um ‘ingrediente’ essencial do corredor verde, indiretamente ganham um papel crucial.

O passo lateral da Comissão Europeia

Um cenário que já levava na França a 1,3 milhão de reservas de vacinação, a maioria com menos de 35 anos, poucas horas depois do anúncio do presidente em 12 de julho (segundo um pedido focado nas marcações para a vacina do Doctolib). Paris também decidiu impor um dever de vacinação aos profissionais de saúde que trabalham em contato com pessoas vulneráveis. A Comissão Europeia, por seu lado, deu um passo para o lado. Explicou que a decisão nessas áreas cabe a cada Estado membro. Portanto, não existe uma linha única para a União Europeia.

Alemanha está desacelerando

O corredor verde francês não passou despercebido. Na Itália, onde mais de 4 em cada 10 pessoas concluíram o curso de vacinação, a estratégia apela a algumas regiões (Lácio, Campânia, Ligúria), classes e forças políticas (Pt Leo a favor, Lega e FdI contra). O governo deve avaliar essa solução nas próximas semanas. Uma extensão do estado de emergência também está sendo estudada: a hipótese está sendo avaliada há dois meses. Muitos, nestas horas, estão seguindo a opinião do comissário de emergência, Francesco Figliolo, de que o sistema de corredor verde poderia dar um impulso aos indecisos sobre uma vacina, mesmo que uma alternativa tampão ainda deva ser disponibilizada para respeitá-la. Princípios protegidos pela Constituição. A Alemanha, com 43% da população tendo completado o processo de vacinação, pelo menos por enquanto, fica para trás: a chanceler Angela Merkel, durante uma visita ao Instituto Robert Koch, declarou que Berlim, nesta frente, não tinha intenção de “seguindo o caminho” de Paris. Explicou na ocasião que se comprometer com a vacinação “arriscaria perder a confiança” dos cidadãos, ao mesmo tempo que preferia continuar a promover a campanha de vacinação. Merkel não fechou completamente a porta para a possibilidade de que as coisas mudassem: “Não descarto a possibilidade de falar sobre isso de outra forma em alguns meses”, explicou, “mas dissemos no momento que não queremos vacinações obrigatórias, queremos promover a vacinação ». sobre a disponibilidade de doses, mesmo em igrejas, mesquitas, supermercados, parques de estacionamento e instalações desportivas, para chegar a quem até agora hesitou.

Licença sanitária obrigatória, um mapa para se orientar: o caso dinamarquês

A França não é o único país da Europa que decidiu utilizar um cartão de saúde para ter acesso a locais fechados (restaurantes, bares, museus e até cabeleireiros), transportes ou eventos. Entre os que já seguiram nessa direção está a Dinamarca, que em abril lançou o app “Coronapas”, app que atesta se uma pessoa teve resultado negativo no teste anticovide nas últimas 72 horas, vacinação ou Prova de lesão anterior.