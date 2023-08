O que fazer em Verona e arredores durante o fim de semana de 18 a 20 de agosto de 2023

Novo fim de semana com muitos eventos a não perder em Verona e na província. Abaixo, vemos as melhores datas agendadas de 18 a 20 de agosto.

destaque

Festival da Melancia

O Festival do Melão e o Festival de Abertura em Puri estão de volta. Uma festa imperdível até 21 de agosto, com comida de verdade e diversão ao ritmo da música, entre uma taça de vinho e um primeiro ou segundo prato de dar água na boca, tudo em um ambiente sem igual.

Festas, festas e eventos em Verona e na província: todos os eventos para 2023

demonstrações

Dia de Santa Viola

Em Grezzana, a Festa Grande Santa Viola está programada para durar até 21 de agosto, com muitos eventos de solidariedade, entretenimento, comida e apresentações.

noites de cinema

A temporada ainda não acabou para o Movieland, o parque temático de filmes de Lazise, ​​que trouxe suas últimas surpresas: de 2 a 26 de agosto, a diversão continua até as 23h com Movy Nights. 13 horas de alegria e diversão com uma rica programação de shows e atrações.

sótão na praça

Durante todo o verão e em outubro, os tão esperados mercados de pulgas da edição 2023 do “Soffitte in Piazza” retornam a Verona, onde você pode vender, comprar ou trocar itens usados ​​de valor modesto, como brinquedos, bugigangas, livros, revistas , quadrinhos, discos, cartões postais, roupas vintage, bolsas, ferramentas vintage e muito mais.

Você sabia que Amarone della Valpolicella?

Nos dias 19 e 20 de agosto, passeio informal com o produtor: visita ao vinhedo e adega de Vogadori e degustação de vinhos locais como Garganega, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie e Rita.

música

Jonas Kaufmann no ringue

A estrela da ópera Jonas Kaufmann retorna à Arena di Verona para o 100º Festival de Ópera, após seu sucesso estrelando Radamès em Aída em 2022 e no concerto que se estreia no anfiteatro em 2021. De facto, o tenor bávaro volta a ser o protagonista do concerto agendado para domingo, dia 20 de agosto, em que interpreta papéis que o têm apresentado nos palcos mais famosos da região. mundo, como OteloE André Cheniere E Mário Cavaradossi em toscana por Puccini.

Show Lesinia Radio e Double Live

No sábado, 19 de agosto, a Rádio Lesinia, em colaboração com o município de Bosco Casanova, organiza um evento para apresentar a nova estação de rádio no planalto veronês. Nesta ocasião, dois grandes concertos acontecerão na Piazza della Chiesa em Bosco Chiesanuova, às 17h e 20h30, juntamente com Chanel Dilecta e o Agorà Ensemble.

estágio

Teatro nas praças

Companhias amadoras voltaram ao palco nas praças de Verona para um longo verão de apresentações e entretenimento. De 25 de junho a 6 de setembro, as apresentações acontecerão nos palcos montados no Mosteiro de S. Maria in Organo, Mosteiro de S. Eufemia e Cortile Montanari.

pequeno Príncipe

Mais uma vez no belo cenário de Malga San Giorgio di Bosco Chiesanuova, a 1.600 metros de altitude, o festival de teatro para famílias concebido e organizado pelo Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio, em colaboração com o município de Bosco Chiesanuova e Malga Campolevà di Sotto. Domingo, 20 de agosto, será exibido o filme “O Pequeno Príncipe” baseado no livro de Antoine de Saint-Exupéry com Ariana Rolandi e Fabrizio Cadona.

Visitas guiadas e excursões

Cinema

Entre as novidades que se apresentam nos cinemas veroneses, destacamos:

Quatro episódios ambientados em várias ocasiões especiais. Na véspera de Natal, uma deputada ambiciosa convida a secretária de seu partido com os dois irmãos mal-humorados (Eve). Um rico empresário se oferece como voluntário para um jantar de Réveillon no refeitório, onde conhece o ex-motorista demitido injustamente (Réveillon). Uma estranha mistura de sentimentos se desfaz por ocasião do Dia dos Namorados. Uma famosa apresentadora de TV entra em conflito com a produção de seu programa sobre um serviço sexual (8 de março). Direção: Massimiliano Bruno, Eduardo Leo. videogames – “Uma história de amor entre três pessoas, nascida após o diretor Thomas (Franz Rogowski) dormir com uma mulher, a professora Agathe (Adele Exarchopoulos), no último dia de filmagem em Paris.” Direção: Ira Sachs.

Exposições

100 vezes Kalas. Divina Verona

A exposição “100 Callas. La Divina e Verona” transporta o espectador para aqueles lendários primeiros anos documentados por fotografias da cena da praça e sobretudo pelos primeiros retratos oficiais dos dois anos decisivos da vida privada de Maria Callas, em 1947 e 1949, pintados por Filippo Tomassoli, dois dos quais nunca antes vistos, do estúdio fotográfico com o mesmo nome, e hoje, três gerações depois, a exposição é comissariada pelo sobrinho com o mesmo nome. A exposição, gratuita e aberta todos os dias das 8h30 às 20h30, acontece até 30 de agosto no térreo do Palazzo della Gran Guardia, na Piazza Bra, no foyer do auditório com vista para a Arena e um sistema que lembra a mesma estrutura do teatro.

100 anos da temporada de ópera na Arena di Verona em cartazes da Coleção Salce

Ele contou a história do Arena Opera Festival através de alguns de seus cartazes originais. É o que será mostrado na exposição original “100 Anos da Temporada da Ópera na Arena di Verona nos Cartazes da Coleção Sals” programada até 10 de setembro de 2023 no Museu Arqueológico Nacional de Verona. Em exibição estão 14 importantes cartazes originais para o Arena Opera Festival em vários tamanhos, emprestados pelo Museu Nacional da Coleção Sals em Treviso.

À luz do lago

Exposição de pinturas de Fernando Petripoli em Malcesine. O artista veronese Fernando Petripoli apresenta em Malcesine – Palazzo dei Capitani, de 7 a 20 de agosto de 2023, a exposição de autopintura “À luz do lago”. Os trabalhos mais recentes são apresentados nos estilos informal, abstrato, materialista e formal, muitos dos quais são homenagens ao Lago de Garda.

Três novas exposições na Galeria Studio la Città

O Studio la Città apresenta três novas exposições individuais até 16 de setembro de 2023: Vincenzo Castella com “Wall Paintings and Botanical Groups”, Jacob Hashimoto com “Noise”, Lucas Reiner com “A Requiem in Progress”. São três exposições unidas por uma leitura especial da natureza e do “cotidiano”: as obras totalmente inéditas sobre tela de Hashimoto entre a natureza e a inteligência artificial, os retratos em grande formato de Castella entre a natureza e os afrescos renascentistas e as árvores repetidas por Lukas Reiner em homenagem ao amigo do artista Lawrence Carroll.

Animais no mundo antigo

De 25 de outubro de 2022 a 1º de outubro de 2023, uma nova exposição sobre a importância dos animais na história e nas artes visuais no Museu Arqueológico do Teatro Romano de Verona com a exposição “Animais no Mundo Antigo”. Em exibição pela primeira vez, além das representações de metal preservadas no MATR, estão alguns achados importantes da Domus romana que foram desenterrados durante as escavações no antigo Astra Cinema em Auberdan Road. 130 minis são mostrados. Desde animais do antigo Egito até aqueles idealizados no mundo clássico por seus papéis importantes na mitologia e na religião.

“Breath of Nature / Aqua” na Galeria de Arte Moderna de Verona

É a água, fonte de vida e ao mesmo tempo elemento destruidor e anárquico, protagonista da nova exposição contemporânea realizada na Galeria de Arte Moderna Achille Forte em “Contemporary Non-Stop. Breath of Nature / Aqua” com curadoria de Patrícia Parry. A exposição estará visível ao público de 28 de outubro de 2022 a outubro de 2023.

“Memórias do Futuro” no Castelo Scaliger em Malcesine

A majestosa paisagem do Castelo Scaliger em Malcesine, uma vila medieval com vista para a margem veronesa do Lago de Garda, recentemente incluída na lista de “As mais belas aldeias da Itália”, recebe de 22 de abril a 29 de outubro de 2023, esculturas e instalações de artistas Katja Loher (Zurique, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), a única pesquisa voltada para questões ambientais.

rótulos de vinho

De 30 de julho a 27 de agosto, na Villa del Bene em Volargne, aconteceu a exposição “Segni diVINI”. A exposição é um diálogo entre a abstração e a figuração moderna e contemporânea, do artista surrealista Salvador Dalí a Sergio D’Angelo. São 38 artistas internacionais competindo no esplêndido complexo do século XV, a joia de Valdadije.

Romano Feltrin, Exposição Antológica 1960-2023

As salas do andar principal do Palazzo Ederle, do século XIX, sede da Pro Loco em Caprino Veronese, recebem de 28 de julho a 19 de agosto, por ocasião da Exposição Montepaldina 270, a exposição retrospectiva do pintor Romano Feltrin. “Romano Feltrin, Exposição Antológica, 1960 – 2023” é o título da exposição que conta o percurso artístico do pintor nascido em Verona em 1932.