Amplifon, como você chegou a 7 bilhões em capitalização

Artigo de Ettore Meli retirado da edição de agosto de 2023 da Forbes Italia.

É uma das empresas com maior capitalização na Bolsa italiana e também uma das empresas com maior impacto social. em volta amplificadorempresa fundada em Milão em 1950, é hoje uma das empresas líderes mundiais em serviços e soluções de cuidados auditivos.

Listada em Milão, a Amplifon faz parte do FTSE MIB e MIB ESG Leading Index, que inclui grandes empresas com as melhores práticas ESG. Com mais de 7 bilhões de euros Com capital, mais de US$ 2 bilhões em receita anual, 19.400 funcionários e colaboradores e 9.300 lojas em 25 países, a Amplifon é uma realidade global.

empresa internacional

A empresa chefiada Susan Carrol HolandaAtende cerca de um milhão de pessoas anualmente em todo o mundo, ajudando-as a redescobrir as sensações dos sons. A receita de crescimento da Amplifon, que mais que dobrou sua receita nos últimos sete anos, explica o CEO, Henrique Vivo.

“Partimos da consciência de que a concorrência em todos os setores é global, e depois da ambição e coragem em querer ser protagonista neste cenário. A escala não é um fim em si, mas é importante porque permite investir mais do que os concorrentes naquilo que é importante (inovação, digital, marca, tecnologia, pessoas), mas também porque permite experimentar”, afirma Vita.

Nos últimos sete anos, investimos mais de US$ 1,5 bilhão em aquisições. Em particular, adquirimos a Gaes na Espanha, o que nos permitiu ser líderes no país e entrar na América Latina; Fortalecemos nossa presença nos Estados Unidos estabelecendo uma rede de lojas diretas; Nós nos tornamos líderes na Austrália, o 10º mercado global, com a aquisição de uma importante operadora local; E entramos no mercado promissor da China. Além disso, a governança é um dos nossos pontos fortes, graças também a um acionista de referência voltado para o futuro que apoia a gestão e o crescimento da empresa.”

modelo Amplifon

O foco da atividade éabordagem omnicanal A loja continua sendo seu esteio. No modelo de negócios da empresa, o cliente está no centro de uma jornada experiencial única, acompanhado pelos fonoaudiólogos da Amplifon, fonoaudiólogos, que o acompanham desde a visita de check-up até a compra do aparelho auditivo, para então dar um atendimento contínuo e personalizado.

O atendimento ao cliente, mesmo remotamente, é essencial para revolucionar a experiência auditiva e por isso criei o Amplifon amplifônicosuma divisão interna que funciona como uma startup composta por mais de 60 talentos digitais, designers e developers e beneficia de um investimento líquido de 150 milhões de euros até 2024.

O departamento também está trabalhando em inovação relacionada ao aprendizado de máquina para coletar e usar dados sobre as necessidades e comportamentos do cliente, para melhorar sua experiência auditiva. Além disso, a Amplifon entrou recentemente como um dos principais parceiros em próxima idadea primeira aceleradora da Europa que investe em startups que desenvolvem produtos ou soluções dedicadas à Silver Economy (setor de bens e serviços para idosos).

A protagonista feminina

Então a preocupação com o cliente também se reflete na preocupação com os funcionários. A Amplifon é sensível à diversidade como oportunidade de enriquecimento contínuo: mais de 100 nacionalidades diferentes, pessoas com idade média inferior a 40 anos, uma presença elevada de mulheres (mais de 70% do total de colaboradores) e um grande equilíbrio salarial entre homens e mulheres.

Além disso, é uma das poucas empresas italianas no conselho de administração com maioria feminina. Ele ganhou vários prêmios, incluindo principais empregadores 2023pelo segundo ano consecutivo na Europa e também pela primeira vez nos EUA e na Nova Zelândia e entrou na lista dos 100 locais de trabalho mais amados.

Outra marca da empresa, então, é o compromisso social, que está diretamente ligado à missão de conscientizar a comunidade sobre as questões de escuta responsável, poluição sonora e desestigmatização da perda auditiva.

Números de perda auditiva

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de perda auditiva e que esse número deve aumentar para 2,5 bilhões em 2050. A perda auditiva não tratada pode ter efeitos negativos na saúde das pessoas, como a percepção. Recuo, depressão e queda.

Hoje representa um custo global anual de cerca de US$ 1 trilhão, relacionado a gastos do setor de saúde, perda de produtividade e custos sociais. É por isso que a Amplifon oferece testes auditivos gratuitos em seus centros especializados e, somente em 2022, trouxe economia econômica para a sociedade em todo o mundo. 289 milhões de euros.

Esta questão não diz respeito apenas à população idosa. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,1 bilhão de jovens correm o risco de sofrer danos auditivos permanentes devido à poluição sonora e à exposição descontrolada ao ruído. Por isso, a Amplifon lançou a iniciativa Ouça com responsabilidade Promover a consciência da escuta responsável entre as gerações mais jovens.

Fundação Amplifon

A empresa também está empenhada em apoiar a inclusão social, graças Fundação Amplifonuma organização sem fins lucrativos fundada no início de 2020 para permitir que as pessoas alcancem todo o seu potencial na vida, com atenção especial aos idosos que correm o risco de serem marginalizados.

Nascido durante a pandemia, o projeto mais importante da Fundação Amplifon reúne hoje 200 associações RSA sem fins lucrativos em toda a Itália para contribuir para o bem-estar e a inclusão social dos idosos, graças às melhores tecnologias de comunicação por vídeo disponíveis no mercado.

Através do Ciao! Os hóspedes idosos nas instalações de recepção estão conectados uns aos outros e participam de atividades de lazer, do yoga às viagens digitais, da arteterapia à música. A organização agora planeja trazer Hello! Também no estrangeiro, começando por Portugal e França.

