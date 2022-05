Francesco De Leo no Instagram: “Ele foi atacado por Calcutá, ele me deu um soco na cara”

Esta noite está perto do horário de fechamento na última noite de você me ama Fui agredido sem nenhum sentido Eduardo d’Erme em arte Calcutá que me deu um soco na cara fazendo meu nariz sangrar.” A cantora e compositora escreve em uma história no Instagram. Francisco de Leão, fundador do grupo L’Officina della Camomilla e autor recente do disco solo de Swarovski, denunciou um episódio que aconteceria no final do festival perto de Milão. “Há várias testemunhas…” diz De Liu.





“É certo que você sabe o que aconteceu – acrescenta -. Ele é uma pessoa violenta, ele ameaçou bater em um amigo meu também. O que me incomoda não é o golpe que levei na cara, mas aquele adulto ameaçou uma pessoa e pessoas ricas ao colocar as mãos em uma mulher, um amigo meu que está tentando fazê-lo recuperar os sentidos, em vez de se acalmar, até ameaçou bater nela. Também sinto muito dizer isso publicamente, mas essas atitudes devem ser condenado. Tenha uma ideia real de quem essa pessoa triste realmente é.”