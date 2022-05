Orquestra Kalush vende troféu da Eurovisão em leilão por US$ 900.000 – Corriere.it

A partir de Paula Caruso

A renda do leilão será doada ao exército ucraniano para se equipar com drones para combater os russos. Com a Pink Hat Lottery, que o atacante usou, ela arrecadou US$ 370.000

No Quarto mês da guerra Com o exército russo avançando para o Donbass, todo ucraniano quer ajudar as forças de Kyiv. Há, também Orquestra Kaloosh quem ganhou Eurovision Song Contest com a música de Stefania. A banda só tem Foi vendido em leilão por US $ 900.000 (cerca de 838 mil euros) Copa Eurovisão 2022, o icônico microfone de vidro, por meio de uma transmissão ao vivo do Facebook na noite de domingo, apresentado pelo showrunner e ativista ucraniano Serhiy Pretola. A renda do leilão será doada ao exército ucraniano para equipá-lo com drones PD-2. Estes são drones fabricados na Ucrânia que foram usados ​​como armas e como aeronaves de reconhecimento contra os invasores russos durante os combates.

Vencemos o Eurovision Song Contest e agora queremos ajudar a Ucrânia, disse a Kalush Orchestra após a vitória, anunciando o leilão. Não só o prêmio foi ganho, mas também o chapéu rosa usado

por Frontman Ole Bisuk

Durante o show em Turim. Cada euro que você decidir doar pode salvar a vida de um soldado ucraniano, acrescentou, incentivando as pessoas a participar do leilão – por isso é visto como uma arrecadação de fundos – e a manter a atenção na guerra (eu gostaria que a questão ucraniana ficasse no primeira página, enfatizou o líder do esquadrão Assim que cantou, voltou à sua terra natal com o objetivo de lutar.

Mas enquanto o microfone de vidro foi leiloadoem ordem de O chapéu rosa da loteria foi criado Com um acessório rosa para segurá-lo. Mais de 31.000 pessoas de 56 países participaram da loteria, comprando bilhetes ao preço de US$ 5. E assim foi coletado 370 mil dólares (cerca de 344 mil euros), todos doados à Fundação de Caridade Serhiy Pretula, uma fundação de caridade que apoia o exército ucraniano. READ “Depois da série, minha vida se tornou insuportável. A polêmica sobre o dialeto romeno é absurda”

No 96º dia da batalha, mais de 4.000 civis perderam a vida, Segundo estimativas da ONU, mas este número está subestimado devido à impossibilidade de realizar inspeções. Segundo Kyiv, o número de mortos será muito maior, talvez com um zero adicional. O último horror relatado pelo lado ucraniano diz respeito a Mariupol. As autoridades da cidade denunciaram Novas atrocidades dos russos: No prédio do supermercado Schyryi Kum, os russos montaram um depósito para os corpos das vítimas ucranianas que emergiram das sepulturas quando tentavam consertar canos de água e também exumaram os corpos. e fotos valas comuns de Bucha É difícil esquecê-los.