Herança, namorado a abandona por causa de Flavio Insinna: rival desconfia

o legado e a um programa Que transmite no Rai1 no intervalo começo da noite foi realizado antes Flávio Insina, Há vários anos. O game show é um verdadeiro ponto de referência para os milhões de italianos que ligam a TV no rai todas as noites, depois de voltar do trabalho. Vamos descobrir o que é Evento No episódio de ontem à noite, sábado, 28 de maio de 2022.

O episódio ardente de L’Eredita no sábado, 28 de maio de 2022

Ontem à noite, 28 de maio de 2022, foi Penúltimo Sábado da temporada. o legado, Como todo software, você sofrerá parada de verão Em seguida, retome em setembro. Provavelmente. Vamos dizer talvez por que alguns indiscrição Ele revelou que as transmissões de Encina podem ser retomadas em janeiro do próximo ano e ver continuação reação em cadeia.

Neste episódio, o Sr. André Ele voltou a estar no centro de uma cortina muito bonita. Durante o grande jogo de palavras, Andrea sugeriu uma palavra Ladrão Foi o concorrente Giulio quem deu a resposta correta. Isso estimulou pensando nisso por causa dos tijolos. O maestro ficou surpreso com sua disposição e assim que o professor começou a explicar, Insinna o interrompeu para aplaudido para o concorrente.

nota de rosto pimenta-do-reino De Cerelli, pediu que não ficasse com ciúmes e ofereceu-lhe a oportunidade completar com sua explicação. Momentos de leveza e vivacidade que transformam cada episódio em algo Especial E a alegre.

O namorado da concorrente saiu por causa de Insinna

como nós temos reconfirmar Mais de uma vez jogo D o legado É divertido e a cultura também. Durante o episódio de ontem, sábado, 28 de maio concorrente Eu era Excluído De perder o jogo durante as tarifas cronometradas. Ele fez um Solicitar Muito especial para o maestro: Pergunte se ele pode cumprimentar seu amigo, caso contrário Ele vai deixá-la.

Aparentemente, Insinna fez isso imediatamente para que não continuasse consciência – consciência uma Encontro Acabou mal. Ele tinha outra cortina talentoso Ele sorri e ri para o público no estúdio e em casa. Aqui está o que aconteceu com guilhotina.

Guilhotina, o herói perde tudo

Silvia Ele é o protagonista do episódio de ontem à noite de o legado. terminar o jogo Trello Em boa quantidade, ou seja 210 mil O euro foi forçado a mantê-lo até o fim. Infelizmente, aconteceu Metade Cinco vezes em cinco, ele agora está competindo por um total 6562 euros. As palavras para associar eram sombria, catedral, som, orçamento e fechada.

Terminando em Tempo Para pensar no que está disponível, escreva no cartão uma palavra Deserto. Infelizmente, é errado – errado – errado É aquele Certo Eu era a sala de aula. Uma pena, mas você pode tentar novamente esta noite.