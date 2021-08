Minnesota Timberwolves (NBA) Stalk em Socios.com

Minnesota Timberwolves (logotipo da equipe na foto frontal) E a Lynx anunciou uma parceria formal com Socios.com, fornecedora líder global de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.

Socios.com entrou pela primeira vez na NBA neste verão, no entanto, já que Lynx será o primeiro parceiro WNBA oficial do provedor de blockchain.

Como parceiro oficial do Timberwolves da temporada 2021-22 e do Lynx da temporada 2022, o Socios.com terá presença digital, sinalização visual na TV, inclusão permanente no tabuleiro de basquete e pesquisas presenciais de torcida fornecidas pelo Socios. com, como uma lista de reprodução de música quente e presentes exclusivos de dia de jogo em todos os canais sociais.

“Esta parceria é sobre o futuro e a exploração e desenvolvimento do envolvimento dos fãs de maneiras inovadoras”, disse Ethan Casson, CEO da Timberwolves and Lynx. “O potencial para ícones de fãs na NBA e WNBA é empolgante e oferece um novo nível de acesso exclusivo de equipe aos nossos fãs.”

“Estamos muito animados em dar as boas-vindas a Timberwolves e Lynx ao Socios.com.” disse Alexander Dreyfus, CEO da Socios.com e Chiliz. “Estamos passando por um período extraordinário de crescimento nos Estados Unidos e esperamos ajudar os fãs do Timberwolves e do Lynx a ter um relacionamento mais próximo com os times que amam. É também uma honra anunciar o Lynx como nosso primeiro parceiro WNBA.

Os Minnesota Timberwolves e Lynx juntam-se a uma rede de mais de 50 grandes clubes desportivos internacionais na lista do Socios.com, incluindo os gigantes do futebol europeu FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter de Milão e o Arsenal e as seleções nacionais de futebol da Argentina e Portugal, bem como várias equipes de Fórmula 1, e-sports e críquete. O 76ers e o Boston Celtics foram as primeiras franquias da NBA a se associarem ao Socios.com.