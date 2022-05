“Represento o novo entretenimento italiano e sonho com cinema”

Ludovico Aldasio tem 3 milhões de seguidores e sucesso internacional: sua entrevista ao Notizie.it.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, um verdadeiro fenômeno risível que fez sucesso mesmo fora da Itália. Como ele fez? Tivemos o prazer de entrevistar o influenciador e criador de conteúdo do momento, Ludovico Aldasio, que literalmente explodiu nas redes sociais por ele Bom dia vídeo Para pessoas com looks extravagantes, fofos e que falam todas as línguas do mundo.

A Itália não tem o tipo de conteúdo para publicar, você se considera um pioneiro nesse tipo de entretenimento?

Estou convencido de que represento o novo entretenimento italiano e que o sucesso que desfruto graças aos meus vídeos é universal, de fato alguns dos meus vídeos atingiram a tendência na Inglaterra, França, Espanha e Portugal, precisamente por causa do conteúdo de “ Buongiorno” que é completamente inovador e compreendido por todos, falando sua própria língua. Muitas vezes recebo mensagens de pessoas me agradecendo por começar o dia com o pé direito e com um sorriso por causa das minhas piadas matinais, não tem preço. Com a ajuda da minha equipe de videomaker, estamos trabalhando em conteúdo com vários efeitos especiais e minifilmes mudos para tornar o vídeo mais acessível a todos. Este formato não existe na Itália, então me considero um pioneiro e fico feliz que ele goste, embora não seja o produto clássico que sempre publiquei, mas é necessário sair da minha zona de conforto às vezes. Neste período, tenho uma forte necessidade de me expressar e contar minha cultura relacionada ao cinema através de inspirações e experiências pessoais, criando o conteúdo deste template.

Pode-se dizer que o conteúdo de seus vídeos mudou muito recentemente, por quê?

“Estou convencido de que se o produto for bem sucedido não precisará ser alterado, deve ser ‘atualizado’ e melhorado sempre que possível. Adoro meus vídeos e me divirto muito assistindo, só senti a necessidade de trazer mais conteúdo inovador e diferente para as pessoas que estou acostumada. Estou colaborando com tanta gente neste período que significa mais inspiração, principalmente quando você está em contato com a realidade internacional que tem uma corrente intelectual que não nos pertence porque das tradições e cultura associadas à sua nação. Aqui você pode realmente aprender muito.”

Como eu poderia dizer “Bom dia” no Ray 1?

“Foi uma experiência realmente memorável, e espero que possamos repeti-la no futuro. Pude me apresentar quem realmente sou e o que faço através do segmento de pessoas que não usam redes sociais, então foi também me ajudou nesse ponto de vista. O primeiro a participar de uma entrevista no Rai 1 de chinelos, é claro que sou parte da minha personalidade.”

O que você acha que foi a chave para o seu sucesso?

“Definitivamente ser único e diferente, mantendo-me fiel a mim mesmo. Nunca segui tendências ou desafios, mas sempre crio novos conteúdos que podem se definir por sua singularidade. Desde o sucesso mundial “Buongiorno” até novos vídeos americanos cheios de efeitos especiais. Amor Despachar e comunicar, é realmente uma necessidade inata.”

Você tem algum modelo?

“Sempre pisquei para o cinema americano, por isso tenho um amor incondicional por Steve Carell, considero-o o ator que mais me enviou sentimentos. Também Will Ferrell e Kevin Hart. Também adoro cinema indiano com ‘Bollywood’ e japonês e Cinema coreano. Tento me inspirar em tudo ao meu redor. Cresci na Itália com Massimo Boldi e Christian De Sica, e estou muito impressionado com Alberto Soldi e Jerry Cala.”

Qual é o efeito da fama em você?

“Fico feliz quando as pessoas me param na rua e me agradecem pelo conteúdo que posto, são eles que me mantêm experimentando. É sempre bom conversar, e sou grato a quem aprecia minha arte.”

Você finalmente está de volta à TV, junto com a modelo e jornalista Michela Persico, no programa noturno da 7Gold “Influencer of the Season”, como está sendo sua nova experiência?

“Bom, estou satisfeito com essa aventura que acabei de começar, me sinto muito à vontade com a equipe e fazendo o papel de comentarista, então sugiro aos jovens influenciadores o que fazer e como agir no Instagram; logicamente, um pouco de ironia não pode faltar, adoro fazer TV e ficar na frente das câmeras para transmitir sentimentos às pessoas, por isso estou muito feliz.”

Uma última pergunta, qual é o seu sonho secreto?

“Eu sonho com o cinema e alcançar qualquer pessoa no mundo entretendo a arte mais bonita do mundo, principalmente em uma época histórica como hoje em que precisamos de um pouco mais de leveza nas redes sociais, sem ser superficial ou ignorar o mundo, basta pegar aqueles minutos para fugir de uma realidade que eu anseio. Melhor. A TV me ajuda muito neste momento a separar o entretenimento social do entretenimento.”