Um lugar ao sol, prévias de 6 a 10 de junho de 2022

Viola e Ornella percebem que Raphael é um pouco estranho, mas por enquanto ele opta por não contar a Eugenio sobre a chantagem que cometeu e decide enfrentar os criminosos que ameaçam sua família. Depois de passar pouco tempo com o pai, Christina toma mal a presença de Lara e, assim, trata mal Jamie, que volta às dores do amor.

Leia também: A Place in the Sun, previsão de 31 de maio: Ferry extingue o entusiasmo de Lara

Além de ter que gerenciar as ameaças da Camorra, Raffaele também corre o risco de deixar os que o cercam desconfiados. Ferry tem que explicar a Cristina por que Lara está em casa. Em uma crise romântica, Jamie não sabe se ouve as sugestões de Serena ou de Michaela.

A Place in the Sun, spoiler: Raphael se solta com Elvira

Sob constante ameaça, Rafael é forçado a mentir para sua família, mas por quanto tempo ele será capaz de suportar o peso dessa chantagem? Apesar das profundas diferenças entre suas famílias, Jamie e Christina estão cada vez mais conectados. Michel volta a conduzir seu programa de rádio.

Stefano volta à carga com Ricardo, para vender a propriedade da família, mas a recusa de seu irmão levará a um aumento da tensão dentro dele, que incluirá uma pessoa completamente inocente do vulcão. Raphael respira com Elvira, ela lhe conta tudo e a mulher, contra sua vontade, pode dar-lhe o conselho errado. Salvatore está determinado a dar uma segunda chance a Bruno, mas Mariela está igualmente determinada a detê-lo.