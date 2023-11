Royal Caribbean implanta seis navios no Mediterrâneo

O verão na Europa será seis vezes mais memorável graças ao novo programa de férias europeu da Royal Caribbean International para 2025. E seis vezes mais memorável porque haverá 6 navios baseados no Mediterrâneo. Haverá também o Allure of the Seas pela primeira vez em Barcelona desde 2022 e os cruzeiros favoritos dos fãs Odyssey, Independence, Explorer, Voyager e Brilliance of the Seas. As férias de verão de 2025 terão entre 2 e 12 noites e incluirão locais imperdíveis como Grécia, Croácia, Itália, Portugal, Espanha e França. Mas eles podem ser reservados agora no site da Royal Caribbean.

De Atenas (porto do Pireu), Barcelona, ​​Ravenna e Civitavecchia ou de Southampton, com a Royal Caribbean, os hóspedes poderão desfrutar de um verão repleto de experiências e momentos inesquecíveis. O programa de aventura abrange desde pitorescas costas e cidades mediterrânicas – Rodes, Santorini, Mykonos, Florença (atracação em La Spezia) e Nice (Villefranche) – até às extraordinárias paisagens de Dubrovnik, Madeira e fiordes noruegueses. Entre férias curtas e aventuras mais longas, todos podem encontrar a forma perfeita de descobrir a Europa.

Todos os seis navios proporcionarão oportunidades ideais para novos momentos inesquecíveis, graças a uma ampla gama de experiências emocionantes e oportunidades de relaxamento. Os destaques do Allure incluem mais de 30 opções diferentes de restaurantes e bebidas em sete bairros, dois simuladores de surf FlowRider e entretenimento incrível com ar, gelo, água e teatro. Além disso, a Odyssey oferece a experiência de paraquedismo RipCord by iFly; Ao North Star, a cápsula panorâmica feita inteiramente de vidro, que se eleva no vazio a mais de 90 metros de altura, e cujos sabores vão do sushi à cozinha italiana. Aventuras como o toboágua The Perfect Storm, minigolfe e muito mais são destaques do Independence e do Voyager, assim como as aventuras do Explorer e do Brilliance.

A bordo do Allure of the Seas, a partir de Barcelona e Civitavecchia, durante sete noites, os hóspedes poderão visitar destinos de sonho em Espanha, França e Itália como Palma de Maiorca, Florença (com atracação em La Spezia), Nápoles e Provença (com atracar em La Spezia). Doca de Marselha) com muitas atividades de praia aguardando os hóspedes.