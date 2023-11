Dançando com as Estrelas, você conhece o ex-companheiro de Lucrezia Lando? Ele também é a estrela do show

Você conhece a ex-parceira da dançarina Lucrezia Lando? Ele também é a estrela do show Dançando com as estrelas: É quem ele é.

Ela é uma das grandes heroínas do show cult de Ray Ono, Dançando com as estrelas, apresentado por Millie Carlucci no horário nobre nas noites de sábado. Estamos falando da bailarina e coreógrafa Lucrezia Lando, nesta edição com Lorenzo Siffredi. Lando faz parte da equipe oficial do programa há vários anos: em 2018 foi escolhida como apresentadora. Ela já havia falhado nas audições amigosMas o tempo provou que Carlucci estava certo sobre seu talento e presença de palco.

Ex-namorado de Lucrécia Lando

Nem todo mundo sabe que Lucrezia Lando teve um relacionamento com um dos ex-heróis Dançando com as estrelasOu o bailarino Marco De Angelis, que não participou nesta décima oitava edição do programa Mille Carlucci. Os dois anunciaram oficialmente o relacionamento em 2020, após várias semanas de rumores, mas depois de alguns anos a história de amor acabou. Hoje Marco e Lucrécia têm um bom relacionamento, como contou a própria dançarina em entrevista ao MaisTV. Na verdade, ele revelou: “Desejo ao Marco toda a sorte do mundo. Percebi que o amor neste momento era um obstáculo à minha ambição de melhorar. Mas talvez também tenha sido culpa da paixão que acabou. Sinto necessidade de focar em mim, pensar nos meus projetos e aproveitar todas as oportunidades, pois um casal pode vivenciar um momento de dificuldade, fragilidade e reflexão. “Marco De Angelis pensa como eu.”

Nos últimos dias tem-se falado constantemente de um possível namoro entre Lucrezia Lando e Lorenzo Siffredi, que competem como casal no Dançando com as estrelas. Alguns dos protagonistas do programa Mille Carlucci, como Rossella Ira, deram a entender que ocorreu um beijo entre os dois. Há poucos dias, o filho de Rocco Siffredi foi convidado de seu parceiro de dança e mentor V.I. A hora certa Katerina Balivo revelou: “Se você gostou? Sim, na verdade, por que não? Eu já a beijei e sim, aconteceu.” Gostaria de levá-la para um lugar romântico em Budapeste, onde moro. É no alto, de onde se avista a cidade. “Algo pode acontecer.”

ainda: “Lucrécia é incrível e devo dizer que fiquei impressionado com a honestidade dela, é tão real. Nunca esperei encontrar alguém assim neste mundo. Para mim, ela é como uma lufada de ar fresco.” Lucrezia Lando comentou em vez disso: “E se estivéssemos realmente juntos? Você é muito intrometido e eu sou muito reservado e nunca deixaria comentários. Vamos deixar que outras pessoas que nos viram nos contem sobre isso.”