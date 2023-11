Massimo Rasini, convidado de honra do Panathlon Biella Club

O esporte na era da inteligência artificial. Massimo Rasini, antigo treinador de basquetebol em Biella e no estrangeiro, hoje agente desportivo de alto nível, em conjunto com atletas representados em toda a Europa no estrangeiro, tentou explicar o seu conteúdo, significados e implicações, mesmo que todos ainda tivessem que compreender e interpretar muito. Somente Rasini (Na foto com Luca Monteleone, presidente do chamado “Senado do Esporte”) Ele foi convidado do tradicional banquete mensal do Panathlon, realizado na última terça-feira nos salões do Social Club.

«Além dos negócios, o conceito de puro entretenimento vem dos Estados Unidos e neste campo, onde o big data gera software sofisticado, muitos estão se movendo rapidamente – disse ele -. Por que? Para chegar em primeiro lugar e obter mais ganhos.

O que desaparece são as emoções e sentimentos de desafio no campo de corrida real. Ao confiar à IA a formação do grupo, a química da equipe será, sem dúvida, perdida. “Assim, os nossos valores – continuou o agente desportivo – – aqueles que os nossos pais nos transmitiram e que eu e a minha mulher transmitimos às nossas filhas – devem ser um farol para nós nesta profissão. “O trabalho de um procurador equivale a uma agência de trabalho temporário, que é simplesmente uma combinação de oferta e procura.”