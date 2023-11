O jogo que vejo e não vejo leva as redes sociais ao caos

Elisabetta Canales publicou uma série de fotos deslumbrantes que encantaram muitos de seus fãs: a ex-showgirl com uma figura incrível.

Showgirl, influenciadora, personalidade televisiva, Elisabetta Canales é bastante conhecida e muito querida pelo grande público, sendo talvez a ex-showgirl mais famosa da história do noticiário satírico. Abstração de notícias. Durante muitos anos teve uma parceria formidável com Maddalena Corvaglia e os dois eram bons amigos na época, tanto que se mudaram juntos para Los Angeles e abriram uma academia.

Fotos de Elisabetta Canales

Numa série de fotos que publicou em sua conta oficial do Instagram, Elisabetta Canales mostrou-se em toda a sua beleza. Ex-showgirl de Abstração de notícias Vestir Uma jaqueta branca transparente brinca com o efeito transparente Não vejo saia curta, também branca. Canales estava em ótima forma e brilhando enquanto passeava pelas ruas de Los Angeles. Mas qual é o segredo de sua beleza aos 45 anos? Canales treina praticamente todos os dias, alternando diferentes circuitos de exercícios: costuma postar vídeos e fotos de treinos nas redes sociais, além de dar conselhos valiosos aos fãs. Além disso, ele pratica ioga e Pilates todas as manhãs e recentemente iniciou sua carreira no mundo do kickboxing.

Nos últimos meses Elisabetta Canales anunciou oficialmente sua separação de Brian Perry. Um conhecido cirurgião ítalo-americano: casaram-se em 2014, numa bela cerimónia em Alghero, município natal de Canalis, na Sardenha. Eles se conheceram há alguns anos, durante uma festa em Los Angeles. Em 2015 nasceu a filha do casal, Skyler Eva. semanalmente as pessoasele escreveu: “Foi a ex-showgirl, agora modelo e atriz, quem deu o grande passo e decidiu escrever de uma vez por todas o fim de sua história de amor com Brian, ao comparecer ao tribunal pela primeira vez no dia 7 de março para pedir o divórcio. .”