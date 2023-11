Portugal: O início da 23ª Semana da Língua Italiana na Semana Mundial – a última hora

Começa hoje a 23ª Semana Mundial Italiana, também em Portugal, evento que acontece todos os anos na terceira semana de outubro.





A programação de Lisboa – patrocinada pelo Instituto Cultural Italiano em colaboração com a Embaixada da Suíça em Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa e o Museu Nacional de Artes Antigas – inclui exposições, exibição de filmes e debates. Na segunda-feira, 16 de outubro, o escritor Antonio Scurati, também convidado do Festival Literário Internacional Folio, em Óbidos, Portugal, conversa com Stefano Scaramuzino, Diretor do Instituto de Cultura, sobre o tema “Populismo e a Imagem de Autoridade”. A conferência “Real Beautiful Body” será realizada. Antonio Canova e o Exemplo Clássico” na quinta-feira, 19 de outubro, com curadoria da curadora e historiadora de arte Elena Lissoni, por ocasião da exposição fotográfica “Giudice Canova”, na qual o fotógrafo napolitano Mimmo Giudice relê as obras do grande escultor neoclássico através sua própria lente.





É organizado pela rede italiana de institutos diplomáticos, consulares e culturais em cooperação com os Ministérios da Cultura, Universidades e Investigação, bem como os principais parceiros na promoção linguística em Itália (Accademia della Crosca, Societa Dante Alighieri) e o Governo de a Confederação Suíça. Com o tempo, Settimana tornou-se uma das iniciativas mais importantes dedicadas a celebrar a língua italiana em todo o mundo. Desde a sua criação em 2001, este evento é patrocinado anualmente pela Presidência da República.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA