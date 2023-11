Viva Rai2, incidente quente ao vivo (de novo): O que aconteceu

Sabemos que no programa matinal de Fiorello você pode esperar qualquer coisa. Mas é preciso dizer que o sinal vermelho esta manhã surpreendeu a todos…



O episódio desta manhã do programa matinal foi realmente especial Viva Rai 2. Você sabe, com Rosário Fiorello Ao operar, você deve sempre manter as antenas retas porque tudo pode realmente acontecer. No entanto, ninguém esperava vê-lo Acidente quente Aconteceu no episódio de hoje, quando A dançarina apareceu principalmente nos vídeos sem calcinha. Mas vamos ver em detalhes o que aconteceu.

Acidente de sinal vermelho a Viva Rai 2Dançarina seminua

Reiniciar Vídeo ofensivo Ele era Dagóspiaque ele imediatamente apontou Acidente quente Aconteceu esta manhã em Viva Rai 2. O que aconteceu? Explicaremos isso para você imediatamente. Como bem sabe qualquer pessoa que assiste Fiorello regularmente, Viva Rai 2 Ele vê muita presença todos os dias Dançarinos Com coreografias e momentos de show de todos os tipos.

Bem, no episódio de hoje os dançarinos estiveram envolvidos Um show ambientado na quadra de tênis do Foro Itálico. Até agora não há nada de estranho, o problema é que a certa altura, A dançarina no quadro fez a bailarina girar violentamente Parceiro para quem Ela levantou a saia. Acidentes que podem acontecer na dança (você diz). Claro, se a dançarina não tivesse mostrado ao vivo na TV Você não tem nada debaixo da saiaNem mesmo uma peça de roupa íntima.

Sim, Ou seja, a dançarina mostrou seu lado B para todos os telespectadores conectados Que, querendo ou não, certamente acordarão para aquela visão extraordinária e inesperada. Porém, o que nos deixa ainda mais confusos é que, como ele mesmo diz DagóspiaNão é nem a primeira vez Viva Rai 2 Ele se torna o protagonista de eventos quentes.

Viva Rai 2: Acidente quente, mas não é a primeira vez

Por mais que esse episódio tenha causado agitação, Não é nem a primeira vez que A Viva Rai 2 Algo assim acontece. O programa, aliás, já foi protagonista de um acalorado incidente no ano passado, quando Esperando pelo FIFA Ray 2, Fiorello emoldurou um tablet no qual os espectadores notaram uma janela com vídeo de luz vermelha.

Acidentes no caminho ou estratégia? Se a primeira queda pareceu apenas um acidente, na segunda volta muitas pessoas estavam se perguntando o que aconteceu. Definitivamente um programa Fiorello Não são necessários truques como esse para fazer as pessoas falarem sobre isso, porque se trata de Programa muito popularMas quando em dúvidaPensar mal é pecado, mas às vezes penso certo“.

