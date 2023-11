Tempestade Bernard ameaça Espanha e Portugal com ventos que chegam aos 100 km/h

depois Tempestade Allen Que trouxe fortes ventos e fortes chuvas a vários sectores europeus, incluindo Itália, é o ponto de viragem da tempestade Bernard, que ameaça Espanha E Portugal No domingo, com alertas amarelos ou laranja em mais de vinte províncias e onze regiões para vento, chuva e tempestades, segundo previsões da agência meteorológica governamental (EMET). A mesma perturbação chegará a Itália a partir de terça-feira, provocando uma fase de mau tempo.



Será ativado um alerta amarelo na costa de Huelva, na região de Cádiz e no Estreito de Gibraltar, nesta última zona apenas devido às condições causadas pela ameaça de fortes tempestades. O aviso amarelo de ventos fortes também será ativado nas regiões de Ronda e Antequera, na província de Málaga, entre as três horas da tarde e a meia-noite. Além disso, a tempestade Bernard também trará outros avisos amarelos de vento ou chuva em todas as províncias da Andaluzia, com exceção de Almería.

Bernard é o nome dado pelo IPMA à depressão que se centrou ao meio-dia de sábado, 21 de outubro, a oeste do arquipélago dos Açores e que se deslocou gradualmente para sudeste em direção ao arquipélago da Madeira. Uma depressão está associada a uma massa de ar quente, úmida e instável.