Morgan x X Factor: “Eles querem tirar meu pai do ar, eles me demitiram, eles não podem me ter de qualquer maneira.”

Morgan Ele volta a falar sobre o que aconteceu com fator X, O talento que foi demitido nos últimos dias. Ele faz isso abordando alguns rumores sobre o conteúdo do episódio desta noite.

Morgan, mais uma vez contra Ambra e “X Factor” no dia do lançamento do novo single com Pasquale Panela: “Somos um país em caos” Editado pela equipe editorial da Spettacoli

23 de novembro de 2023

A artista disse, em um videoclipe que postou no Instagram: “A notícia está circulando esta noite

The X Factor, a primeira transmissão ao vivo sem Morgan. Talento do céu rumo às finais Por Andrea Pascoli

Depois acrescentou: “Mas depois de me despedirem, será que eles acham que ainda me querem no seu programa, apesar de me descreverem como um elemento negativo? Parece que esta noite pretendem fazer as coisas mais antiéticas para com o trabalhador que sou.” Eu, eles estão usando minha personalidade, embora eu tenha sido demitido. O conceito de “off air” não existe na televisão, estamos sempre por baixo dos casacos e por isso estamos sempre num cenário televisivo. Até a minha fava… é a parte da história da TV, a narrativa, é um roteiro. Aqueles que os demitiram, eles não podem me ter de qualquer maneira. Vamos contra isso e é injusto, é falso. Eles me matam quando eu vou para dê-lhes entretenimento, competência e música. “Tudo isso não existe.”