NetBet Italia e Blueprint anunciam parceria

NetBet Italia hospeda jogos Blueprint

Roma, 16 de novembro de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A NetBet Italia, operadora líder no setor de jogos online, tem o orgulho de anunciar uma nova colaboração com a Blueprint Gaming, um dos melhores desenvolvedores de jogos do setor. Este novo acordo visa melhorar o cenário iGaming italiano, oferecendo aos clientes de casino uma nova e excitante gama de jogos.

Com esta parceria, Nós dormimos A Itália reforça o seu compromisso em oferecer o melhor serviço de entretenimento possível aos seus jogadores. A Blueprint Gaming é há muito tempo líder do setor com sua oferta de jogos inovadores e interessantes. Este acordo proporcionará aos usuários uma ampla gama de jogos de sucesso que já conquistaram jogadores em todo o mundo.

Entre os grandes jogos que serão oferecidos na plataforma NetBet Italia estão Ted, os Jones E D10S Maradona. Esses slots emocionantes são conhecidos por seus gráficos impressionantes, jogabilidade envolvente e recursos de bônus úteis. Os jogadores poderão mergulhar num mar de aventuras emocionantes, temas fascinantes e a oportunidade de ganhar prémios fantásticos, tudo girando os rolos destas slots épicas.

Diretora de relações públicas da NetBet Italia, Claudia Georgivisi, Ele disse: “Esta nova parceria com a Blueprint representa uma grande oportunidade para oferecermos aos nossos clientes outra gama de entretenimento. Nossa colaboração com a Blueprint mostra como a NetBet ainda se preocupa em ter apenas os melhores fornecedores e jogos em sua plataforma.”

Para mais informações por favor entre em contato [email protected].

Informações sobre NetBet.it

NetBet.it é um site de membro único da BPG SRL, fundado em 2008. É um dos primeiros portais italianos especializados em jogos online e é licenciado pela ADM. Com acesso a milhares de jogos de cassino e eventos esportivos diários líderes do setor, o NetBet.it representa uma das marcas de jogos online favoritas da Itália.

Para mais informações visite: https://www.netbet.it

Sobre o planejador de jogo

Blueprint Gaming é um estúdio de jogos líder com sede no Reino Unido. A empresa foi fundada em 2009 e faz parte do Grupo Alemão Gauselmann, autor de mais de 300 jogos de casino.

O desenvolvedor deste slot orgulha-se de uma oferta forte e diversificada, com uma ampla gama de temas e mecânicas de jogo, incluindo conceitos inovadores e conteúdo de marca apreciado por jogadores de todo o mundo.

A Blueprint está licenciada para desenvolver e fornecer jogos online pela UKGC, AGCC, MGA e GRA. Isto permite à Blueprint distribuir jogos aprovados para jogar em mercados regulamentados no Reino Unido, Alderney, Malta, Gibraltar, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Itália, Letónia, Lituânia, Portugal, Espanha e Roménia.