Resumo da primeira noite

Um estalo começa a Geração I Canto: O primeiro episódio começou com a música Eu sou aquele que não vive Por Pino Donaggio, interpretado pelos capitães das seis equipes. Em seguida, o apresentador Jerry Scotti dá as boas-vindas aos jurados.

“Agradeço aos meus amigos que aceitaram a tarefa de formar o júri e assim se passar pelo italiano médio.”. Depois chega a vez dos filhos, os escolhidos para eles Habilidades técnicasobrigado pelo Sr. Valeriano Chiaravalli Quem neste verão os ouviu com atenção, um por um, para escolher o melhor. Depois de agradecer também à banda, Jerry finalmente apresentou os concorrentes.

A geração Io Canto finalmente começa

Entre diferentes mudanças de clima e espaços entre coisas românticas e depois mais rock e pop, os 24 garotos se sucedem no palco apresentando coisas diferentes. Canções estrangeiras e italianasforam selecionados como cavalos de trabalho.

Vamos às primeiras impressões: impressões positivas Oretta Berti (que, no entanto, recomenda menos pressão) e feedback geralmente positivo de todo o público. A estrutura envolve 4 x 4 crianças cantando e depois sendo designadas a um líder de equipe. O primeiro bloco é dedicado a Benedita CarettaA menina que ganhou a segunda edição do programa há cerca de 10 anos.

Agora vem o segundo grupo, onde a surpresa foi Samuel Spina, que interpretou talvez a música mais representativa de Elvis, Pedra da prisão. “Eu sabia que havia um homem louco, mas não acreditei tanto que não pensei que fosse você.” Jerry gritou Em seguida, ele elogiou os grupos executados pelo mestre da orquestra por conseguirem o equilíbrio certo entre os grupos.

O segundo grupo foi designado para Noites de FaustoO terceiro anúncio Anna Tatangeloque na verdade parecia muito interessada nos meninos designados para ela: “São boas, são músicas muito difíceis. Muito bem!”. Continuamos assim e então Jerry descreve as regras aos árbitros e explica como fazer O público pode inverter a ordem.

Depois de cumprimentar também Chiara Tortorella A partir de R101, começam as primeiras ofertas, incl o casal Alguns dos meninos e seus líderes de equipe tiveram uma sessão para somar os primeiros pontos. A estrela da noite é a mais jovem: Elias Ele tem apenas 10 anos e muita determinação, mas também sente grandes emoções enquanto está fora Um dueto entre Benedetta Caretta e Sofiaem Meu coração vai continuar Pouco tempo depois Caretta novamente com Eric Kucci e Duas vidas.

“Al Bano me deu isso de aniversário.” Jerry disse ao próximo competidor após cantar a música Essa é a minha vida. O próprio Al Bano também estava animado Os arrepios continuam mesmo depois disso Sally.

Anna Tatangelo Jogue o desafio de subir no ranking global viver toda a vida, Por Elissa, ela até fez um ménage à trois com dois de seus alunos.

Continuamos a todo vapor com Samuel Spina e Tome cuidado, garotinhae isso ao seu redor O famoso movimento de quadril do pequeno Tony. Mas o primeiro episódio de Geração Io Canto oscila entre emoções diferentes e novamente Calafrios muito fortes com ocosugerido por Cristina Scoccia E o estudante David. “Vocês fizeram uma atuação digna de um programa americano e tenho orgulho de que tudo aqui leva a marca italiana.” Jerry disse com orgulho para comentar sobre o desempenho.

Energia para o dueto morto E Martina com Lindo.

Agora, 100 membros do público são convidados a votar a favor Confirme ou cancele o pedido. O resultado altera a primeira colocação, que era ocupada primeiro pela equipe de Tatangelo e agora pela equipe de Layali. E assim começa a próxima rodada.

No final da noite em O primeiro lugar vai para a equipe de Cristina Scuccia Finalmente a pessoa que o lidera está morta.