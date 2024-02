4 restaurantes, ameaças ao dono do restaurante Mântua Ecla Visconti

O que deveria ser uma experiência divertida e com potencial de crescimento pode se transformar na participação nos quatro restaurantes do programa Écla VasconiDono do restaurante MântuaAcabou sendo um verdadeiro pesadelo. Na verdade, o dono do restaurante Rigoletto Ele recebeu uma onda de ódio dos fãs do show Alessandro BorgheseEla é culpada de expressar suas opiniões sobre a culinária de outros concorrentes.





O que aconteceu com o dono do restaurante Mântua?

Ecla Visconti Ela foi vítima de um brainstorm após participar do programa 4 restaurantes Que ele conduziu Alessandro Borghese Transmissão pela Sky. Em entrevista ao República, a dona do restaurante explicou que sua vida mudou após a participação no programa. Centenas de usuários nas redes sociais e em TripAdvisor Ligaram para ela para criticá-la, até com violência. Uma verdadeira campanha de ódio foi lançada contra ela por causa dos seus julgamentos, que foram considerados demasiado duros para com os seus colegas. Durante os dias que passamos juntos Comer Ela também foi muito dura com outros concorrentes, como ela mesma explica: “Se eu pudesse voltar atrás? Não, eu não teria feito essas declarações em tom tão severo, mesmo que fossem sobre um programa de TV. O ódio das pessoas me assustou e me machucou: não durmo há dois dias. ” A relação com os demais donos de restaurantes é excelente, tanto que os demais concorrentes do programa se uniram para manifestar sua solidariedade.

Tripadvisor bloqueia avaliações

Tripadvisor fechou avaliações na página do restaurante Rigoletto Porque são invadidos por mensagens que não são resenhas. “Devido ao evento recente – Lemos na plataforma – Se esta lista atraiu a atenção da mídia e causou um fluxo de comentários que não descrevem uma experiência em primeira mão, suspendemos temporariamente a publicação de novos comentários para esta lista. Além das mensagens recebidas no site TripAdvisor Não Ela foi alvo de haters nas redes sociais e por meio de telefonemas. Uma pessoa até a ameaçou de ir ao restaurante daquele jeito “Isso o colocaria no inferno.”

Solidariedade com outros proprietários de restaurantes

Diante de tais ataques inesperados, houve uma verdadeira manifestação de solidariedade para com Ecla. Entre os primeiros a apoiá-lo estão outros concorrentes: Chico Saccanidono do premiado Giallo Zucca José Madalena Do restaurante Materia Prima e Leonardo Cosi, dono do bar Al Gallo. Os três se encontraram para tomar um café, indicando sua proximidade. A data que Comer Porém, ele não teve forças para participar.