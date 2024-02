Itália prepara-se para o Campeonato Europeu de Banda Sincronizada e Entretenimento em casa, em Portugal

De quinta-feira, 4 a sábado, 6 de maio, o Campeonato Europeu Sincronizado de Grupos e Entretenimento será realizado em Paredes, Portugal. Também nesta edição continental de 2023, a Itália não desiludiu, apresentando-se em todas as categorias num total de 22 equipas entre grupos sénior e júnior, quarteto sénior e júnior, quarteto sénior e júnior, e seniores e juniores simultâneos.

Todos subiram ao pódio no recente Campeonato Italiano em Reggio Emilia com programas que também são um bom presságio para o evento europeu, onde se espera a participação de mais de 1.300 atletas. Além disso, pela primeira vez, o evento foi dividido em três dias em vez dos habituais dois.

“Participaremos com equipes completas, o que significa que seremos a única seleção nacional que conta com representantes em todas as disciplinas e categorias – explica o Diretor Federal do Setor Técnico Ivano Fagoto, que acompanhará os Azzurri em Portugal – Depois de assistir ao Campeonatos Italianos Posso dizer que o nível dos programas oferecidos pelos nossos atletas é muito elevado. “Certamente vamos lutar com a Espanha, que está bem representada, e com Portugal. Também damos especial atenção a Israel, que no ano passado ganhou mais de uma medalha.”

O primeiro dia de competição, marcado para quinta-feira, 4 de maio, verá o Quarteto de Cadetes subir ao palco após a cerimónia de abertura marcada para as 17 horas. Para Itália: Etoile, Sentil, Vita Mine. Às 19h15, os grupos do Sincronizzato Junior estarão em pista. Pela Itália: Team Monza Precision, Precision Skate Bologna e Sincro Roller. Seguir-se-á uma cerimónia de entrega de prémios para ambas as categorias.

Fotografia de Raniero Corbelletti