2.500 expositores de 86 países • Publicado no Ticino Notizie

O encontro com a 27ª edição do Artigiano in Fiera está agendado de sábado, 2 a domingo, 10 de dezembro, agendado em Fieramilano (Rho), todos os dias das 10h00 às 22h30 com bilhete gratuito para download no site artigianoinfiera.it. “Criadores de beleza e bondade” – explica Antonio Intelglietta, Presidente da Ge.Fi. A gestão da exposição spa – é o tema que escolhemos focar nesta edição, que é reafirmar o caráter dos nossos artesãos que irão encontram-se durante nove dias numa grande casa. Artigiano in Fiera “É uma afirmação de uma grande capacidade criativa, fortemente enraizada em histórias e territórios, e respeitando a humanidade e a natureza. Vamos nos concentrar em particular nestes jovens artesãos que escolheram o caminho de uma carreira maravilhosa e nas mulheres, cuja realização empresarial não é de todo tida como garantida até hoje.”

Este ano o Artigiano in Fiera está distribuído por 8 pavilhões (um a mais que em 2022), com 2.550 expositores (dos quais mais de 600 são novos) e 86 países de todo o mundo presentes e representados. Toda a Itália está presente com força total, assim como a Europa, onde a França se destaca pelos seus artesãos e produtos de alta qualidade, assim como a Espanha, a Áustria e Portugal. O país de honra é a Tunísia, cuja área do Pavilhão 5 acolherá a cerimónia de abertura do Artigiano na Fiera 2023, no sábado, 2 de dezembro, às 12h00. Em particular, em cooperação com o Governo da Tunísia, a União Tunisina da Indústria, Comércio e Artesãos (UTICA) e a União Nacional dos Artesãos (FINA), Artegano em Vieira, irão desenvolver um projecto de cooperação que visa apoiar a indústria local. Economia e investimento nas pessoas.

“Daremos uma contribuição tangível para a construção da paz, o que é possível precisamente graças aos laços e relações económicas e sociais”, sublinhou Intelglietta. A partir de África, a grande presença marroquina foi confirmada através da União de Cooperativas de Mogador, que está principalmente ligada a dois projectos sociais relacionados com a libertação das mulheres e com a ajuda a mulheres com filhos em circunstâncias difíceis. Da Ásia, destacamos a grande presença do Reino da Arábia Saudita na exposição, que está localizada em Artigiano in Fiera sob o patrocínio direto do Ministério da Cultura de Riade, que selecionou mais de quarenta empresas artesanais que estão promovendo com a Culinária Comitê de Artes, o primeiro restaurante gastronômico saudita. Cultura de volta à Europa com restaurante típico.

Na recepção dos estandes 6/10, será criada pela Leolandia uma área infantil com diversos serviços dedicados aos jovens visitantes da exposição e seus familiares. “Leolandia in Fiera” é ativado por inúmeras ofertas e serviços, onde as crianças podem se divertir com total segurança das 12h00 às 18h00 no ambiente mágico do parque mais popular da Itália. Existem também dois espaços lúdicos: um para crianças dos 4 aos 7 anos, com espetáculos e oficinas, e outro para crianças dos 0 aos 36 meses (com a presença dos pais). Também neste ano, a campanha publicitária Artigiano in Fiera foi criada em colaboração com o Ied Milan através de um concurso no qual participaram treze jovens, entre estudantes de design gráfico, ilustração e animação que propuseram a sua visão para o evento através de 27 obras de arte.

A marca escolhida foi assinada pela jovem designer Lara Montresor, 24 anos, natural de Valeggio sul Mincio. Os principais meios de transporte para chegar ao evento continuam a ser a linha M1 do metro (estação Rho Fiera), as linhas ferroviárias (Trainord) e a linha de alta velocidade (Italo). A disponibilidade total de estacionamento será de mais de 10.000 vagas. Na recepção das Suites 1/3, graças ao acordo com a Poste Italiane, é possível solicitar a entrega ao domicílio das compras efectuadas no Artigiano in Fiera. Os preços começam nos 9 euros e variam de acordo com o peso e tamanho da mercadoria. A entrada no Artigiano in Fiera é gratuita: cada visitante pode obter seu próprio passe no site artigianoinfiera.it com apenas alguns cliques. Os visitantes das edições anteriores e clientes da plataforma online já receberam um passe gratuito para o seu email. Mais detalhes e atualizações estão disponíveis no site oficial artigianoinfiera.it.