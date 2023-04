Marco Pridolin saindo de Playa Tosta

No episódio desta noite do Isola dei Famosi 2023, Marco Pridolin foi o náufrago menos votado pelo público: foi forçado a deixar Playa Tosta, e agora chegará à ilha de Santa Elena.

Noite de segunda-feira, 24 de abril de 2023, o segundo episódio deilha famosa. eliminação entre helena Briseis E Marco Predolinmencionado no último episódio, foi anunciado pela senhoria, Ilary Blasey. Marco Pridolin foi o náufrago com menos votos e, portanto, foi forçado a deixar Playa Tosta. O mago não terá que deixar o jogo definitivamente: ele irá para a ilha de Sant’Elena.

que foi eliminado no episódio de 24 de abril

Marco Predolin teve que deixar Playa Tosta para o segundo episódio da transmissão de Isola dei Famosi nesta noite, segunda-feira, 24 de abril. O televangelista perde para Helena Prestis e, após se despedir dos companheiros de aventura, sobe no barco. “Nunca tive sorte, sempre ganhei tudo na vida. Sou um pouco como o Pato Donald, não como o Gastão”as palavras dela. No entanto, a aventura não termina para o desafiante: ele agora terá que se mudar para Playa St. Elena, a ilha para “eliminar”.

O que aconteceu no episódio de 24 de abril de Isola dei Famosi 2023

O episódio de Isola dei Famosi abriu a noite de segunda-feira, 24 de abril, com o tema das cobras: na primeira semana os náufragos tiveram que lutar contra os animais, depois contra o fogo. Falou-se de Christopher começando com sucesso um incêndio ontem, mas incorretamente. Em seguida, Ilary Blasi colocou no ar a rivalidade que estourou há alguns dias entre Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Atriz ao vivo acusou os intocáveis ​​de “Eu tenho problemas com mulheres.”. Após o anúncio dos menos votados entre Pridolin e Prestes, o confronto entre Corinne Cleary e Fury Argento se intensificou. então uma história Cristina Scoccia:”É difícil aqui, gosto da minha bravura, mas às vezes falo e sou atacado.” O teste foi feito antes das nomeações líder Quem viu o vencedor André Le Cícero.