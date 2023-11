Com “We Are the Legend” descubra o poder sobrenatural da adolescência

Cinco meninas e dois meninos têm o mesmo número de superpoderes. Prévia na Lucca Comics & Games, a série de TV “We are legend” chega em horário nobre na Rai 2 e RaiPlay a partir de quarta-feira, 22 de novembro. O novo drama adolescente com toque de fantasia – dirigido por Carmine Elia (“Mare Fuori”, “Survivors”), a partir da ideia de Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve – é uma coprodução da Rai Fiction e Fabula Pictures, produzido por Nicola. e Marco De Angelis, em colaboração com Prime Video, que conta a história de um grupo de adolescentes que de repente descobrem que são dotados de superpoderes. O elenco inclui Emanuele Di Stefano, Nicolas Mopas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Prano, Valentina Romani, Milo Rosell, Sofia Gercevic, Margherita Aristi, Julia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Leskova e Lino Guanciali.

Cinco meninos, cujo mundo e poderes extraordinários, enraizados nos medos e desejos mais profundos, são capazes de virar suas vidas de cabeça para baixo. Coming of Age combina drama, ação e sátira em uma história original, capaz de renovar e reescrever os cânones das histórias de super-heróis jovens adultos. Não há missões extras, universos para salvar ou supervilões para lutar. Uma história de maioridade em que os superpoderes se tornam uma metáfora para as dificuldades que os adolescentes devem enfrentar. Um mural comovente, poderoso, engraçado e perturbador de uma sociedade – a nossa sociedade – e o enquadramento da vida – a adolescência – onde todos, pelo menos uma vez, sonharam em ter superpoderes.

O fanbook publicado pela Rai Libri, lançado em 12 de dezembro, é dedicado à série: uma série de imagens teatrais e cenas roubadas dos bastidores, bem como uma seleção de quizzes e jogos de quebra-cabeça inspirados em We Are Legend.