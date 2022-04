Semana de vela, grande sucesso para revisão Marineri

Livorno – O quinto dia da Semana Internacional da Vela começou com um desfile do Corpo de Fuzileiros Navais. Um dos eventos mais esperados pelos cidadãos. De Andana, no porto de Livorno, delegações representando 16 países dirigiram-se à Câmara Municipal. Recebido pelo prefeito da cidade e pelo comandante da Academia Naval.

Enquanto, do lado de fora, a comoção saudava os cidadãos, a cerimônia solene foi realizada no Palácio Cívico com os chefes de tripulação prestando homenagem ao prefeito.

Estas são as atuais marinhas estrangeiras: Bélgica, Bulgária, Romênia, Sérvia, Chile, Portugal, Reino Unido, Egito, Alemanha, Eslovênia, Paquistão, Marrocos, Nigéria, Holanda e Espanha.

Além disso, as iniciativas da Sailing Week continuam no Sports Village, estabelecido pela Fundação Lem no Mascagni Terrace. Aqui serão apresentados resumos das regatas, mas também haverá momentos de animação: à tarde, actuações dos rapazes da aldeia da música, à noite, um concerto Arkamon + Modestino..

